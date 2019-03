Syrie : Poursuite de l’offensive contre Daesh

Les Forces démocratiques syriennes (FDS) poursuivaient hier leur offensive contre le groupe Etat islamique (EI) qui défend sa dernière poche en Syrie, au troisième jour de la bataille finale censée sonner le glas du «califat» proclamé par l'organisation terroriste.

Encerclés depuis des semaines dans leur ultime carré dans la province orientale de Deir Ezzor, les derniers terroristes sont retranchés dans des tunnels, au milieu d'un océan de mines, dans la périphérie est de Baghouz, un village sur la rive orientale du fleuve Euphrate non loin de la frontière irakienne. Samedi, les FDS ont pénétré dans le périmètre des terroristes, selon un responsable sur le terrain. De son côté, l'armée américaine a averti récemment que, sans un engagement soutenu contre l'EI, il ne faudrait à l'organisation terroriste que six à 12 mois pour entamer une «résurgence».

Par ailleurs, la télévision syrienne a dénoncé des frappes au phosphore blanc effectuées par la coalition internationale dirigée par les Etats-Unis contre un village dans le gouvernorat syrien de Deir Ezzor.

Le village d'Al-Baghouz a été la cible de nouvelles frappes au phosphore blanc menées par la coalition internationale antiterroriste, a rapporté hier la télévision syrienne Syria TV, citant des sources locales. La diplomatie russe a dénoncé, fin janvier dernier, les informations selon lesquelles les Casques blancs en Syrie s'apprêtent à filmer une nouvelle mise en scène sur l'usage des armes chimiques contre la population civile à Idlib, dans le nord-ouest du pays. Lors d'une conférence de presse, la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, avait exprimé «la préoccupation de son pays face à la poursuite des tentatives de provocations menées par les groupes terroristes sur l'usage des armes chimiques contre les civils à Idlib».

