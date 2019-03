Échange de tirs entre les armées indienne et pakistanaise : Le Choc des Titans

Le chaudron du Cachemire est en ébullition. La tension entre Delhi et Islamabad est à son paroxysme. Depuis quelques semaines, la logique de guerre a pris le pas sur les appels au calme lancés par la communauté internationale.

Ainsi, de violents échanges ont opposé, samedi, les armées indienne et pakistanaise, faisant sept morts des deux côtés de la frontière du Cachemire. Côté pakistanais, deux soldats et deux civils ont trouvé la mort et au moins douze civils ont été tués des deux côtés de la frontière depuis le début de la semaine. Par ailleurs, une vidéo du pilote indien relâché vendredi par le Pakistan, dans la laquelle il remerciait les autorités pakistanaises, a suscité samedi une vive colère en Inde, après qu'Islamabad eut présenté cette libération comme un «geste de paix» dans cette nouvelle crise autour du relief montagneux du Cachemire.

Le Pakistan a affirmé avoir abattu, mercredi, deux avions militaires indiens au-dessus de cette région disputée et arrêté un pilote.

L'Inde a, de son côté, indiqué qu'elle a abattu un avion pakistanais. L’escalade actuelle entre ces deux États nucléaires met non seulement en péril la sécurité des pays de la région, mais aussi celle du monde entier. Ce conflit n'est qu'un écho d'un conflit historique de griefs réciproques de ces deux pays. Il est question de leur litige territorial portant sur les territoires au Cachemire. Jusqu'ici, ces pays ont eu deux confrontations armées sur ce point.

Le conflit de Kargil en 1999 aurait même pu dégénérer en conflit régional plein format, voire en catastrophe pure et simple, le général Pervez Moucharraf, président pakistanais de l'époque, ayant déclaré qu'en cas de défaite, le Pakistan userait de son potentiel nucléaire à des fins militaires». Une telle menace n'était pas non plus à exclure aujourd'hui.

Pour nombre d’observateurs, si ces deux pays n'arrivent pas à contrôler leurs ambitions politiques et leurs griefs réciproques, cela ne mettra pas en question que la sécurité de tous les pays de la région. En effet, si le potentiel nucléaire d'au moins l'un de ces deux pays est engagé, cela affectera le monde entier.

Les tensions se sont envenimées entre New Delhi et Islamabad depuis un attentat-suicide le 14 février au Cachemire indien, qui a tué environ 40 paramilitaires. Il a été perpétré par le groupe islamiste Jaïsh-e-Mohammed, basé au Pakistan. S’en est suivi un raid de l'armée de l'air indienne sur camp du groupe situé dans la zone pakistanaise du Cachemire.

Le premier vice-ministre indien des Affaires étrangères, Vijay Gokhale, a déclaré que les frappes étaient «absolument nécessaires» tant que le groupe préparait de nouveaux attentats. Région himalayenne revendiquée aussi bien par l'Inde que le Pakistan depuis la fin de la colonisation britannique en 1947, le Cachemire est divisé de facto entre les deux puissances nucléaires d'Asie du Sud.

M. T.