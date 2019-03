Aïn Témouchent : Début du championnat régional universitaire de basket-ball filles

Le championnat régional universitaire de baskett-ball filles a débuté samedi à la salle omnisports chahid Boumediène-Brik d'Ain Témouchent. Cette compétition sportive universitaire enregistre la participation de cinq clubs de basket-ball filles des universités de Mostaganem, Tlemcen, Mascara et Oran, outre l’équipe locale du centre universitaire Belhadj-Bouchaib d'Ain Témouchent, ont indiqué les organisateurs de ce championnat. Cette manifestation sportive, qui se poursuit jusqu’au 9 mars courant, est encadrée par le comité de wilaya universitaire des sports en collaboration avec la ligue de sports universitaires. Ce championnat régional est qualificatif pour la phase nationale dont la date et le lieu seront fixés ultérieurement, a-t-on ajouté. Le directeur du centre universitaire Belhadj-Bouchaib d'Ain Témouchent, Dr Mohamed Bouzit a souligné, lors de la cérémonie de lancement officiel de ce championnat régional, que cette compétition s’inscrit dans le cadre de la concrétisation de la stratégie du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique visant à améliorer les conditions de vie des étudiants à travers différentes activités sportives, culturelles, scientifiques au sein des établissements pédagogiques et cités universitaires. Il est prévu mardi prochain le lancement du championnat régional universitaire de volley-ball filles avec la participation de club universitaires des wilayas de Tlemcen, Mascara, Oran, Mostaganem, Ain Témouchent, Saida, ont annoncé les organisateurs de cette manifestation sportive.