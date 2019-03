Cyclisme : Tour du Rwanda (7e étape) : Yakob Debesay vainqueur, Merhawi Kudus reste leader ‘

Le jeune érythréen Yakob Debesay, 19 ans, a remporté en solitaire la 7e étape du Tour international cycliste du Rwanda, disputée entre Nyamata et Kigali sur une distance de 121,1 km. Le vainqueur du dernier Tour de l'Espoir est sorti seul à 32 km de l'arrivée et a résisté au retour des favoris pour signer son premier succès parmi les professionnels après avoir pris la deuxième place lors de l'étape d’ouverture du Tour du Rwanda. Le jeune Erythréen a parcouru la distance en 2h 12min 35sec, devant l’Italien Alessandro Fedeli (2h 12min 56sec) et le Français Adrien Guillonnet (2h 12min 56sec). Derrière, le leader de la course Merhawi Kudus (Astana) a perdu un peu de temps sur ses rivaux Rein Taaramae et Matteo Badilatti après avoir chuté à quelques mètres de l’arrivée, mais il reste en tête du classement avant la dernière étape prévue dimanche et qui propose un critérium de 66,8 km dans la capitale rwandaise. Au programme, trois passages sur le très redouté Mur de Kigali. Cette année, le Tour du Rwanda, qui comprend 8 étapes, est marqué par la participation de 78 cyclistes représentant 16 équipes, dont 6 sélections africaines.