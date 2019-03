Amel Boussaâda - USM El-Harrach (2-1) : Les Harrachis menacés

Défaite à Boussaâda face au Amel local (2-1), samedi, l’USMH voit son avenir en Ligue 2-Mobilis plus que jamais menacé. L’odeur de la Division nationale amateurs (DNA) se fait bien sentir au sein de la famille harrachie.

Déterminés à aller chercher la victoire ou au moins le point du match nul à l’occasion de leur périlleux déplacement à Boussaâda, les protégés de Hadjar se sont heurtés à un arbitrage catastrophique du referee Bassiri et de ses assesseurs Ayad et Benali. En effet, même si l’on ne remet pas en cause la victoire des poulains de Boufenara acquise sur le terrain, qui ont dominé leur adversaire du jour sur l’ensemble de la rencontre, il serait malhonnête de ne pas rapporter les faits tels qu’ils se sont déroulés, images de la télévision nationale accompagnées des analyses de l’ancien arbitre Mohamed Zekrini, consultant de l’émission sportive «Fi El Marma» à l’appui.

En effet, l’arbitre Bassiri a totalement influencé sur le cours du jeu, en désavantageant clairement l’USM El Harrach, avec la complicité inéluctable de l’un de ses juges assistants.

Menée au score suite au but inscrit par Yekhlef (16’), l’équipe harrachie parvient à doubler la mise quelques minutes plus tard en marquant un but tout à fait valable, qui lui a été injustement refusé, pour un soit disant hors jeu, en fait, imaginaire (!!!). En prenant une telle décision, maladroitement ou intentionnellement, aidé par l’un de ses juges assistants qui leva son drapeau sur une action limpide qui ne prêtait à aucune confusion, l’arbitre a totalement faussé la donne du match. Il a en plus expulsé le capitaine harrachi Abdat, pour contestation de cette injuste et inqualifiable décision alors que la rencontre amorçait à peine sa 25e minute, mettant ainsi l’équipe algéroise dans l’embarras et en difficulté, contrainte de jouer plus de 65 minutes réduite à dix.

Ce qui a grandement profité aux Boussaâdis qui ne se sont pas faits prier pour arracher au final la victoire en dominant leurs vis-à-vis, suite à un joli doublé de Baâli, meilleur joueur du match (59’ et 69’). Toute la délégation harrachie était outrée par tant de mépris et d’injustice dont elle fût victime, au vu et au su de tout le monde.

D’ailleurs, le coach harrachi, Hadjar, n’a pas manqué de déverser sa colère sur l’arbitre Bassiri en déclarant à la fin de la partie : «Bravo à Bassiri qui a été l’homme du match.

Il nous a massacrés et apparemment, il était en mission spéciale pour nous faire perdre. Comment a-t-on pu désigner un arbitre oranais pour ce match, alors que l’ASMO, un club oranais, se bat aussi pour éviter la relégation, tout autant que l’USMH et d’autres équipes ?! La partialité flagrante de cet arbitre et les faits du match prouvent bien que l’USMH a été victime d’un complot ourdi.

C’est inadmissible et nos dirigeants ne doivent surtout pas se taire parce qu’on joue avec l’avenir de l’USMH. On nous refuse un but très valable qui ne souffre d’aucune contestation et on nous expulse injustement notre capitaine d’équipe en début de match.

C’est franchement regrettable et inqualifiable…». Avant-dernier au classement, l’USMH, déjà très mal en point cette saisonn voit son avenir en Ligue 2 sérieusement compromis.

Si l’arbitrage fait des siens aussi à son encontre, on pourra dire que la messe est dite pour l’équipe harrachie ! Terrible sort pour l’un des plus grands clubs formateurs du pays par le passé, bousillé par des luttes intestines de dirigeants incompétents qui ont, eux aussi, grandement contribué à la déchéance d’une équipe qui depuis des années vouait au respect de tous…

Mohamed-Amine Azzouz