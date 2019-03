Dans la lucarne : Entre « piston » et réalité

Le football algérien est connu pour être celui qui a donné énormément de jeunes talents. Cela a été vérifié à travers la longue histoire de cette discipline. Personne ne peut remettre en cause cette assertion étant d’une vérité imparable. C’est vrai qu’après le Mondial nippon en 1978 où les nôtres ont réussi le premier tour avant d’être stoppé en quart de finale par une équipe d’Argentine, excellente, avec le fameux Maradona et un certain Diaz. C’est vrai qu’on avait été battu sur le score de (5 à 0), mais on n’avait pas démérité, puisqu’on avait produit un football de qualité ce jour là, avec le regretté Abdelhamid Kermali que Dieu le Tout Puissant lui accorde sa sainte miséricorde. Puis, il y eut des hauts et des bas. En dépit de la « crème » dont nous disposions, on n’arrivait pas a excellé et être dominateur sur le plan africain et même arabe. On se fait éliminé à chaque fois dès le premier tour. Une situation problématique, voire vexante, pour tous ceux qui avaient et qui ont encore la charge de notre football. Il est vrai que nos spécialistes au niveau des petites catégories n’arrivent pas à trouver les solutions pour son « décollage » du fait que nous possédons de très bons joueurs qui n’ont d’ailleurs rien à envier aux autres sur le plan technique. La catégorie des U20 avait bénéficié d’un certain favoritisme de la part de la FAF, car on avait pensé qu’elle pourrait, en un laps de temps très court, être la « pourvoyeuse » de notre équipe nationale A en jeunes talents et venir la renforcer dans les postes ou des « manques » sont constatés. Le dévolu de la FAF de Zetchi et de la DTN de l’époque avec Saâdane sont tombés sur l’ex-joueur de l’USM Alger, Hocine Achiou. Il était appelé en équipe nationale par les égyptiens

« El Harami ». On se rappelle, lors de la CAN 2004, organisée en Tunisie, comment il avait embarqué toute la défense et le milieu égyptien avant de marquer en bout de course le but victorieux de notre équipe nationale. Ce but est resté dans les annales du football algérien. Par conséquent, il avait pris les rênes de l’EN des U20 avec Sebaâ. Pratiquement, ils avaient réussi leur entame en réalisant de très bonnes choses. Néanmoins, les derniers résultats n’ont pas été à la hauteur des ambitions de la FAF. Achiou est remercié. Toutefois, l’ex-joueur de l’USMA et de l’ENA n’a pas «avalé» l’attitude de la FAF à son égard. Il a affirmé que son équipe n’a pas bénéficié de moyens suffisants pour faire du bon travail , selon lui, ni assez d’intérêt de la part de la FAF. Il va même plus loin en affirmant que la structure qui gère notre football lui a imposé un joueur qui n’a nullement le niveau pour jouer en équipe nationale. Cet aveu n’a pas été du goût de la FAF, qui lui a répondu, par le biais d’un communiqué officiel, en se défendant par tous les moyens octroyés et aussi l’importance accordée à cette catégorie de jeunes par la FAF. Achiou a rétorqué, sur le plateau d’une chaîne de sport privée qu’il «persistait et signait ». Dans cette «guéguère», il y a lieu de faire preuve de sagesse. Car ces « querelles de clocher », même si elles apportent un certain éclairage sur ce qui s’y passe dans notre football, ne sont nullement positives.

À méditer..., nos jeunes sont l’avenir de demain !

Hamid Gharbi