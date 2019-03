Ligue 2 (24e journée) : Magra consolide sa position de leader

Le nouveau promu et surprise de la saison, NC Magra a réalisé la meilleure performance de cette 24e journée du championnat de Ligue Deux. En effet, le choc au somment, opposant à Tlemcen le Widad local au leader s’est soldé par un nul. Les deux teams se sont séparés sur un score de parité de 1 partout. Menés au score en première période, suite à la réalisation de Messaoudi (23’), les protégés du coach Abbes ont remis les pendules à l’heure dés leurs retours du vestiaire, grâce à Mebarki (46’). Un résultat positif, qui permet aux joueurs du NCM de faire un pas de plus vers l’accession, en maintenant un écart de quatre longueurs sur le dauphin. Le WAT, par contre quitte le podium, au profit de l’US Biskra.

Les joueurs du coach Leknaoui ont facilement disposé de la modeste formation de la JSM Skikda. L’équipe phare de la région des Zibans s’est imposée, at home, par le score sans appel de (3 à 1). Menés au score d’entrée de jeu, suite au but de Betroni (2’), les joueurs de l’USB n’ont pas laissé à leurs adversaires le temps de savourer leur réalisation. 3’, Benachour égalise sur penalty, avant que Lakhdari (33’) et Messaadia (67’) ne donnent la victoire aux locaux. De son coté, l’ASO Chlef gagne du terrain et partage désormais la position de dauphin avec la formation de Biskra, mais avec un match en moins.

Les joueurs de l’entraîneur Zaoui sont difficilement venus à bout du Mouloudia de Saida. L’unique réalisation de cette partie très disputée, est l’œuvre de Benhamla (6’). Une défaite qui laisse, par ailleurs, le MCS dans le ventre mou du classement. Dans le bas du tableau, l’ASM Oran respire, après sa belle victoire face au Rapid de Relizane. Les gars de M’dina Djedida se sont imposés par le score net et sans bavure de (2 à 0), grâce aux réalisations de Khelfallah (1’) et Haddad (50’). L’ASMO quitte ainsi la position de relégable. La situation se complique par contre pour le RC Kouba. Le Raed à été tenu en échec à domicile par l’Espérance de Mostaganem. Les deux teams, qui jouent leur maintien en Ligue deux, se sont neutralisées (1-1).

Les locaux n’ont pas su préserver leur avantage à la marque. Madouni (82’) a répondu au but inscrit par Ouhada (70’). C’est le cas aussi pour l’USMH. Les camarades de Benabderahmane se sont inclinés à Boussâada par le score de (2-1). Pourtant, ce sont les joueurs harrachis qui ont ouvert la marque par l’intermédiaire de Boumechra (17’).

Leurs homologues de l’Amel ont réussi à renverser la vapeur grâce à un doublée signé Baali (60’ et 69’). La lanterne rouge, qui a pratiquement perdu toute chance de survie en Ligue deux, est parvenue, dans un sursaut d’orgueil à accrocher la JSM Bejaia. L’USMB est en effet parvenu à arracher le point du nul dans les cinq dernières minutes de la rencontre, face à la JSMB, qui perd du terrain dans la course à l’accession. Niati (58’) avait réussi à donné l’avantage aux visiteurs, avant que Guezair (85’) ne remette les pendules à l’heure.

Rédha M.