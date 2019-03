Ligue 1 (23e journée) : Le Paradou AC surprend l’USM Alger

La première tranche de la 23e journée du championnat de Ligue 1 de football, disputée samedi, a apporté son lot de surprises, avec l'exploit du Paradou AC qui a surpris le leader du championnat, l'USM Alger (2-1). Une défaite exploitée à fond par la JS Kabylie qui revient à cinq longueurs, alors que le CABB Arréridj et le DRB Tadjenanet, vainqueurs, enregistrent une excellente opération au détriment de leurs adversaires du jour, l'USM Bel-Abbès et l'O Médéa.

C’est la victoire du PAC qui domine particulièrement cette journée. Menés (1-0) à la mi-temps, sur une réalisation d'Ibara, les "académiciens" ont attendu la seconde période pour renverser leur adversaire grâce à leur buteur attitré, Naidji (50’) et Tahri (68’). Le PAC a manqué un penalty en première période (23’). La défaite du leader a fait le bonheur de la JS Kabylie qui n'a pas raté l'aubaine en battant l'ES Sétif (1-0).

Un petit but du Burundais Abdul Fiston fait le bonheur des "Canaris" qui consolident leur 2e place, tout en se rapprochant des Usmistes, et surtout met fin à une longue série d'insuccès, exactement depuis la 18e journée. En revanche, les Sétifiens, installés à la 7e place (30 pts), ont hypothéqué leurs chances de rejoindre le podium, mais restent concentrés sur leur dernier objectif, à savoir la Coupe d'Algérie qu'ils rêvent de décrocher pour la 9e fois (un record).

Cette journée a été favorable au CABB Arreridj et au DRB Tadjenanet. Les "Criquets" vainqueurs de l'USM Bel-Abbes (3-1), remontent à la 8e place avec un total de 29 pts. Longtemps menacés par le purgatoire, les hommes de Dziri Bilal sont désormais 8es. En revanche, le vainqueur de la Coupe d'Algérie, l'USM Bel-Abbes continue de manger son pain noir. Scotchés à la dernière place (19 pts) sans aucun match en retard, les gars de la Mekerra sont sérieusement menacés par la descente au palier inférieur.

L’autre bonne opération de la journée, est à mettre à l'actif du DRB Tajenanet qui bat l'O. Médéa (1-0) sur un but de Bensaha (15’). Le Difaa rejoint provisoirement le MC Oran à la 10e place (24 pts) en attendant de jouer son match en retard contre le CR Belouizadad.

Pour l'OM, les mauvais résultats se succèdent depuis l'entame de la phase retour. La formation du Titteri est désormais dans une situation critique.

Elle parage l'avant dernière place avec le CRB et le MO Bejaia (22 pts) mais avec un match supplémentaire. Le dernier match joué ce samedi s'est terminé sur un score nul

(0-0) entre la JS Saouira et le MO Bejaia. La formation du Sud-Ouest algérien très concentrée sur la compétition continentale (Ligue des champions) a permis aux Béjaouis de grignoter un précieux point en prévision de leur maintien en Ligue-1.

Cette 23e journée se poursuivra ce dimanche à Oran entre le MC Oran et le

CR Belouizdad, en attendant la programmation des deux derniers matchs en l'occurrence, CS Constantine-MC Alger et NA Husseïn-Dey-AS Aïn M'lila.