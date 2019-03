Conseil des ministres arabes de l’Intérieur et de la justice : M. Louh à Tunis

Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh prend part, à partir d’aujourd’hui à Tunis, à la 36e session du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur et à la réunion conjointe des ministres arabes de l'Intérieur et de la Justice. Les participants à ces deux réunions se pencheront, deux jours durant, sur "l'examen de la réactivation des accords relatifs à la sécurité et à la justice", outre la signature de plusieurs accords relatifs au renforcement de la coopération judiciaire et sécuritaire entre les pays arabes à l'occasion de la réunion conjointe des ministres arabes de l'Intérieur et de la Justice, ajoute la même source.