Bouira : Remise de grades

L’inspecteur général des services à la Direction générale de la protection civile, le colonel Mohamed Khellaf, a présidé hier une cérémonie de remise de grades à 34 sergents promus aux rangs de lieutenants et sous-lieutenants, en présence des autorités civiles et militaires. A cette occasion, il a salué les efforts colossaux consentis par les unités de la protection civile pour retrouver le corps du pompier Mohamed Achour auquel il a rendu un vibrant hommage, à sa famille, ainsi qu’à tous les citoyens et associations ayant aidé et soutenu les équipes de recherche.

La famille du défunt a été honorée par le colonel Mohamed Khellaf, qui lui a remis une ‘‘Omra’’ en guise de reconnaissance des efforts et des sacrifices de son fils décédé en février dernier après avoir été emporté par les eaux à la cité des 250 logements de la ville de Bouira. Lors de cette visite, un exposé sur les différents projets réalisés ou à mettre en service, ainsi que sur les interventions et opérations effectuées par les unités de la protection civile, a été présenté au colonel Mohamed Khellaf, qui a inauguré à cette occasion une journée ‘‘portes ouvertes’’.

Une exposition, dédiée à tous les moyens matériels utilisés par les équipes de la protection civile dans leurs interventions, a été organisée au siège de l’unité principale où s’est déroulée la cérémonie de célébration. Le représentant du DGPC a visité les différents stands de cette exposition, avant d’honorer et remettre des attestations de stage à une dizaine de personnes initiées aux techniques de secourisme.