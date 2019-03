Mila : Une nouvelle unité à Rouached

Les structures de la Protection civile ont été renforcées à la faveur de la réception d’une nouvelle unité dans la daïra de Rouached, inaugurée par les autorités locales. Avec la mise en service jeudi de cette nouvelle unité, qui a nécessité une enveloppe financière de 71 millions de dinars, le nombre d’infrastructures a atteint 15 unités qui assurent la couverture de 11 daïras de la wilaya.

A l’occasion du double anniversaire de la fête de l’indépendance et de la jeunesse, en juillet prochain, une nouvelle unité de la protection civile sera inaugurée dans la daïra de Sidi Merouane, selon le directeur de la protection civile de la wilaya de Mila, le lieutenant-colonel, Mohamed Reda Merbah, qui a ajouté «qu’une étude est en cours pour la réalisation d’une infrastructure similaire dans la daïra d’Aïn Beida Harriche». Par ailleurs, le bilan de l’année 2018 fait état de 1.138 accidents de la circulation ayant occasionné 30 morts et 1.415 blessés, contre 25 morts et 1.544 blessés en 2017.

Au cours des festivités de la Journée mondiale de la protection civile, célébrée dans la nouvelle unité de la daïra de Rouached, plusieurs activités ont été organisées, entre autres, un exercice de simulation d’un séisme, ainsi qu’une cérémonie de remise de grades.