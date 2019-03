Célébration de la journée mondiale de la protection civile , Sétif : Une responsabilité citoyenne

C’est en présence du wali, Nacer Maskri, du directeur de wilaya de la Protection civile et des autorités civiles et militaires, qu’a été célébrée, hier, la Journée mondiale de la Protection civile, marquée également par la présence d’un public nombreux.

Placée cette année sous le thème : « La protection de nos enfants, c’est notre responsabilité » et consacrant, de ce fait, sa juste place au monde des enfants et des parents, venus nombreux au parc d’attractions qui accueillait cette manifestation qui a connu le succès attendu.

Une manifestation d’autant plus intéressante qu’elle a été marquée par plusieurs activités mettant en exergue les missions d’intervention, de sensibilisation, de prévention et de formation de la protection civile. Comme elle a permis au grand public de constater les avancées enregistrées par ce corps, doté de moyens modernes qui lui permettent aujourd’hui de disposer de 18 unités opérationnelles à travers la wilaya, en attendant l’ouverture prochaine de celle de Bir Larch, puis les unités de Salah- Bey, Babors, Serdj el Ghoul et Maoklane. Sur les vastes espaces du parc d’attractions flambant neuf après les récents travaux de réhabilitation, les services de la protection civile ont saisi cette opportunité pour porter à la connaissance du public le bilan statistique qui fait ressortir, pour l’année 2018, 27.576 interventions avec 2.074 accidents de la route qui ont fait 64 morts et 2.725 blessés, tandis que dans les deux premiers mois de cette année, 258 accidents sont à déplorer avec 3 morts et 319 blessés. Le volet sensibilisation a occupé une place importante dans cette exposition marquée par la mise en œuvre de 219 opérations dont 24 émissions radio en 2018. Dans ce contexte, des opérations de simulation et des démonstrations sur les accidents domestiques ont été également organisées , sachant que 34 accidents au monoxyde de carbone ont été enregistrés l’an dernier, causant la mort de 7 personnes et 75 autres secourues, souligne le capitaine Ahmed Lamamra, responsable de la cellule de communication à la direction de la protection civile, avant de donner le bilan des deux premiers mois de l’année 2019 qui est de 32 accidents, 6 morts et 81 personnes secourues. Autant d’activités qui renseignent sur l’effort consenti depuis 2010 en matière de secourisme de masse et la formation de 5.670 secouristes diplômés.

F. Zoghbi