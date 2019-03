Dépôt des dossiers pour la présidentielle : Dernier délai aujourd’hui à minuit

C’est ce soir à minuit que s’achève l’opération de dépôt des dossiers de candidature à l'élection présidentielle du 18 avril prochain.

En effet, conformément au décret présidentiel portant convocation du corps électoral pour l’élection du Président de la République et à l’article 140 de la loi organique portant régime électoral, le dernier délai de dépôt des dossiers de candidature pour le prochain scrutin est fixé au 3 mars 2019 à minuit. Il convient de rappeler dans ce contexte que selon les dispositions de l’article 140 de la loi organique portant régime électoral, «la déclaration de candidature est déposée, au plus tard, dans les 45 jours qui suivent la publication du décret présidentiel portant convocation du corps électoral».

Il est relevé, par ailleurs, que «le dossier de candidature doit être déposé par le candidat, après rendez-vous convenu auprès du secrétariat général du Conseil constitutionnel, contre accusé de réception». Jeudi dernier, deux postulants à la candidature ont déposé leurs dossiers auprès du Conseil constitutionnel. Il s'agit en l’occurrence de M. Ali Zeghdoud, président du Rassemblement algérien (RA), et de M. Abdelhakim Hamadi, qui se présente en indépendant. Trois autres postulants —à savoir, M. Belaid Abdelaziz, du Front El-Moustakbel, M. Abdelkader Bengrina, du Mouvement El Binaâ, et M. Adoul Mahfoudh, du Parti de la victoire nationale (PVN) ont effectué hier, cette procédure.

Pour sa part, la SG du parti des travailleurs (PT), Mme Louisa Hanoune dont le parti avait retiré les formulaires de souscription au niveau du ministère de l'Intérieur, et qui avait déclaré, auparavant, que le Comité central tranchera la question de la participation ou non à la prochaine présidentielle, en toute souveraineté et sans aucune pression, après examen des développements de la situation— a décidé hier de «ne pas participer à l'élection présidentielle, prévue le 18 avril prochain». De son côté, le bureau politique du parti Talaie El Hourriyet de M. Ali Benflis tiendra, aujourd’hui, dimanche, une réunion, sur délégation du Comité central, pour «trancher la question». Quant au Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui brigue un nouveau mandat, sa direction de campagne avait annoncé qu'il déposera son dossier de candidature le 3 mars, soit, aujourd’hui.



Le Conseil constitutionnel dispose d’un délai de 10 jours pour statuer sur la validité des candidatures à la présidence de la République



Il est à noter aussi que le dossier de candidature doit comprendre les documents énoncés dans l’article 139 de la loi organique portant régime électoral. Le candidat doit présenter les formulaires des signatures, prévus par l’article 142 de la loi organique portant régime électoral, auprès du Conseil constitutionnel. Les signatures sont portées sur un imprimé individuel et légalisées auprès d’un officier public. Lesdits imprimés sont déposés en même temps que l’ensemble du dossier de candidature. Aussi et selon la loi, le postulant à la candidature doit présenter soit une liste comprenant 600 signatures individuelles d'élus d'Assemblées populaires locales (APC et APW) ou parlementaires, réparties au moins à travers 25 wilayas, soit une liste comportant 60.000 signatures individuelles, au moins, d'électeurs. Ces signatures doivent être recueillies à travers, au moins, 25 wilayas avec un nombre minimal de signatures exigées pour chacune des wilayas qui ne saurait être inférieur à 1.500. Les autres pièces du dossier sont, notamment, un certificat de nationalité algérienne d'origine de l'intéressé, une déclaration sur l'honneur attestant que l’intéressé possède uniquement la nationalité algérienne d'origine et qu'il n'a jamais possédé une autre nationalité et une déclaration sur l'honneur attestant que l'intéressé est de confession musulmane. Le prétendant à la candidature doit, également, fournir un certificat de nationalité algérienne d'origine de son conjoint, un certificat médical délivré à l'intéressé par des médecins assermentés, une déclaration sur l'honneur attestant de la résidence exclusive, pendant dix ans, au moins, sans interruption, précédant immédiatement le dépôt de candidature de l'intéressé. Le dossier comprend, aussi, une déclaration publique sur le patrimoine mobilier et immobilier de l'intéressé à l'intérieur et à l'extérieur du pays, une attestation de participation à la Révolution du 1er Novembre 1954 pour les candidats nés avant juillet 1942, une attestation de non implication des parents du candidat né, après le 1er juillet 1942, dans des actes hostiles à la Révolution, ainsi qu'un engagement écrit et signé par le candidat de respecter les principes de la Constitution. Selon la loi, le Conseil constitutionnel statue sur la validité des candidatures à la présidence de la République, par décision, dans un délai de dix jours francs, à compter de la date de dépôt de la déclaration de candidature.

