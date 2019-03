Direction de campagne du candidat Bouteflika : M. Zaâlane remplace M. Sellal

Le candidat Abdelaziz Bouteflika a procédé hier au remplacement de son directeur de campagne, M. Abdelmalek Sellal, par Abdelghani Zaalane, a annoncé sa direction de campagne. M. Zaalane a occupé auparavant plusieurs hautes fonctions dont celle de ministre des Travaux publics et des Transports.

Diplômé de l'Ecole nationale d'administration (ENA), M. Zaalane (55 ans) est également titulaire d'un magister en administration et développement. Il avait entamé sa carrière professionnelle en tant que cadre supérieur aux collectivités locales (1990-1999) avant d'être promu secrétaire général de la wilaya de Tébessa (1999) puis de Batna (2004). En 2006, il a été élevé au rang de wali d'Oum El Bouaghi, puis de Béchar en 2010 et d'Oran en 2013.

Depuis mai 2017, il occupe le poste de ministre des Travaux publics et des Transports.