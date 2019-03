Hassan Benkhedda, inhumé au cimetière de Sidi Yahia

Le défunt Hassan Benkhedda, décédé vendredi à l’âge de 56 ans, des suites d’un arrêt cardiaque survenu lors de la marche populaire organisée à Alger, a été inhumé, hier, au cimetière de Sidi Yahia (Alger). L’enterrement du fils du moudjahid et président du gouvernement provisoire (1958-1961) Benyoucef Benkhedda, a eu lieu en présence de présidents de partis politiques, de représentants de la société civile ainsi que des compagnons du défunt et sa famille, et d’une foule de citoyens. Outre le décès de Hassan Benkhedda, le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a enregistré également 183 blessés, dont cinq placés sous surveillance médicale, parmi eux un cas critique. Le ministère qui a précisé que la dépouille de Hassen Benkhedda, admise au Centre hospitalo-universitaire Mustapha-Pacha a subi une autopsie pour déterminer les causes exactes du décès.