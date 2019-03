Manifestations de vendredi : M. Bedoui salue leur caractère pacifique et le professionnalisme de la police

A l’issue des manifestations de ce vendredi a Alger comme dans plusieurs wilayas, le ministre de l’Intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire Nouredine Bedoui s’est déplacé, dans la nuit du 01 mars, au CHU Mustapha Bacha ainsi qu’à celui de la DGNS des glycines. Accompagné du wali d’Alger, Abdelkader Zoukh et du directeur général de la Sûreté nationale, Abdelakder Kara Bouhadba, M. Bedoui s’est enquis de l’état de santé des citoyens et des policiers blessés lors des incidents survenus lors des manifestations de la journée. Au CHU Mustapha ayant constaté le décès du citoyen Hassen Benkhedda, fils de Benyoucef Benkhedda, icône de la Révolution, M. Bedoui a d’abord tenu à présenter ses condoléances les plus attristées à la famille du défunt. Il a également ordonné le recours à une autopsie pour déterminer les causes du décès selon les procédures judiciaires en cours.

S’exprimant sur les manifestations de vendredi, il a salué le caractère pacifique et civique des citoyens. Il a tenu, en outre, rendre hommages aux forces de l’ordre pour le professionnalisme dont ils ont sur faire preuve dans la gestion des manifestations. M. Bedoui s’est dit par ailleurs attristé du fait que des actes de violences et de vandalisme ont émaillé, en fin de journée, ces manifestations. A l’endroit des auteurs de ces dérapages, M. Bedoui s’est montré intransigeant sur l’application des lois de la République en vertu desquelles «les procédures nécessaires seront engagés pour protéger les biens et les citoyens» a-t-il dit. Après son passage au CHU Mustapha, le ministre et la délégation qui l’accompagne se sont rendu à l’hôpital de la DGSN où il a rendu visite aux policiers et aux citoyens admis dans cette infrastructure. Pacifiques, les marches de vendredi se sont globalement déroulées dans le calme à l’exception de quelques escarmouches ayant contraint les forces de l’ordre à recourir à l’usage du gaz lacrymogène et des canons à eau pour disperser les manifestants.

Un communiqué rendu public par la DGSN a fait état de 56 policiers et 7 citoyens blessés par jet de pierres, vendredi, lors d'une opération de rétablissement de l'ordre public à Alger. «Les policiers et les citoyens blessés ont été pris en charge au niveau de l'hôpital central de la Sûreté Nationale d'Alger» précise-t-on de même source.



45 interpellations pour actes de vandalisme et 183 blessés recensés à travers le pays



«Les forces de police, engagées avec fermeté contre ces actes de violence et de vandalisme survenus en fin de journée et ayant ciblé des biens publics et privés, ont permis 45 individus, dont cinq au niveau de l'hôtel El Djazair (ex- Saint Georges), qui ont dérobé le coffre-fort de cet établissement hôteliers et incendié un véhicule», ajoute le même communiqué.

«La plupart de ces individus a été sous l'emprise de substances psychotropes», ajoute le document communiqué qui précise que le coffre en question a été récupéré rapidement par les services de police et les auteurs arrêtés». Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière informe dans un communiqué avoir enregistré un décès et 183 blessés, lors des marches populaires organisées, vendredi, dans les différentes wilayas du pays. «La majorité des blessés recensés à travers le pays a quitté les structures de santé après avoir reçu les soins nécessaires, à l'exception de 5 cas placés sous surveillance médicale, dont un cas critique, a poursuivi la même source.

Karim Aoudia