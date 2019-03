Cosider : Une joint-venture avec le turc SMS

Construction d’une usine de production de tuyaux en fonte ductile d’une capacité de production de 100.000 tonnes/an, en partenariat avec le turc SMS.

Le groupe Cosider, et la société turque Samsun Makina Sanayi (SMS) ont procédé, hier à l’hôtel El-Djazaïr, à la signature d’un accord de partenariat, pour la création d’une nouvelle joint-venture de construction d’une usine de production de tuyaux en fonte ductile, à Relizane. La cérémonie de signature s’est déroulé en présence du ministre des Ressource en eau, Hocine Necib, du ministre de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, et du SG de l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA), M. Abdelmadjid Sidi-Saïd. Dans sa présentation du projet, le PDG du groupe Cosider, Lakhdar Rekhroukh, a affirmé que la décision du lancement de ce projet s’inscrit dans le cadre de la stratégie de diversification du groupe, mais aussi pour répondre à la demande du secteur des Ressources en eaux.

Il a également indiqué que «ce nouveau projet, qui coûtera la somme de 80 millions d’euros, pour une capacité de production de 100.000 tonnes/an, sera réalisé en 18 mois, et une extension de l’usine est prévue à moyen terme, dans le cas où le marché national et international s’y prête». Pour ce responsable, «l’usine sera implantée sur un terrain d’une superficie de 33 hectares, au niveau de la zone industrielle de Sidi Khetab». «Avec ce projet, qui prévoit la création de 160 postes d’emploi, l’Algérie se positionnera dans la région en deuxième position après la France, dont la capacité de production est de 700.000 tonnes/an», dit-il.

Et de préciser que l’usine permettra de satisfaire les besoins des opérateurs algériens, et d’exporter vers la région MENA, en Afrique et au sud de l’Europe.

Cet important investissement vient s’ajouter à la création d’une usine de fabrication de charpente métallique, et au lancement d’une filiale chargée du développement agricole, qui dispose d’un portefeuille foncier de 250.000 hectares, dont cette filiale a déjà entamé la mise en valeur.

Le groupe ambitionne également d’investir dans le secteur de dessalement de l’eau de mer. En effet, on apprend qu’actuellement, un dossier de participation en DOT avec un partenaire étranger est en cours, et que celui-ci sera choisi, à l’issue d’un appel d’offres. Ceci sans oublier le fait que Cosider se prépare à s’introduire dans le monde des énergies renouvelables.

Dans son intervention, le ministre des Ressources en eau a précisé que les besoins nationaux en fonte ductile sont importants, avec une proportion majoritaire de commandes publiques.

«Le secteur des Ressources en eau est l’un des plus grands utilisateurs des gammes de tuyauterie fabriquées dans ce matériau, ce qui explique l’intérêt que nous portons à la réussite de ce projet », a souligné Hocine Necib, avant d’assurer que le gouvernement soutiendra les promoteurs nationaux et étrangers dans cette initiative qui permettra la disponibilité du produit et d’économiser les devises qui auraient été nécessaires dans les opérations d’importation.

M. Necib a également précisé que ce projet s’inscrit en droite ligne avec la volonté commune des hautes autorités politiques des deux pays d’intensifier la coopération bilatérale, de la diversifier et d’augmenter le volume des échanges commerciaux. Pour le ministre, «la modernisation du système national de production et des services passera par la construction de partenariats avec les opérateurs économiques de premier plan, disposant de capacités nécessaires pour satisfaire les besoins nationaux en matière de financements, d’intégration et de transfert de savoir-faire».

Le ministre a saisi l’occasion, pour lancer un appel aux hommes d’affaires turcs à travailler ensemble avec leurs partenaires algériens, pour «renforcer les liens d’amitié et de coopération entre les deux pays, participer au projet de renouveau national et faire du business gagnant/gagnant». Il rappelle cependant les efforts déployés par le gouvernement, pour simplifier le cadre législatif de l’investissement et l’encourager à travers des facilitations fiscales et foncières, l’amélioration du climat des affaires et l’élévation des performances des secteurs des services et de la banque.



M. Yousfi : « Nous escomptons produire 6 millions de tonnes d’acier au cours de cette année. »



Pour sa part, le ministre de l’Industrie a estimé que ce nouveau projet viendra renforcer l’industrie sidérurgique en Algérie, qui «se trouve en bonne santé». Évoquant, à l’occasion, les chiffres du secteur sidérurgique, M. Yousfi a indiqué que la production de l’acier a atteint les 4 millions de tonnes en 2018, contre 2,5 millions de tonnes en 2017, et frôlera cette année les 6 millions de tonnes. Il ajoute que dans le programme du développement de ce secteur, 10 projets d’unités sidérurgiques sont en cours de réalisation. «Cette année, nous espérons que certaines unités soient opérationnelles, ce qui nous permettra d’exporter entre 100 et 300 millions de dollars d’acier, une manière de s’inscrire dans la diversification de l’économie nationale, une priorité du gouvernement», dit le premier responsable du secteur de l’Industrie.

Cette dynamique de l’industrie sidérurgique «va accélérer d’autres projets, notamment miniers, de même que la production des mines de fer d’El-Ouenza et de Boukhadra va augmenter, pour alimenter en particulier le complexe d’El-Hadjar», dit Youcef Yousfi, qui estime également que l’entrée en service des 10 projets en construction augmentera la capacité de production nationale de l’acier à 12 millions de tonnes, avant d’atteindre les 16 millions de tonnes en 2030, une capacité bien supérieure aux besoins nationaux, ce qui permettra d’exporter vers d’autres pays.

Il dit aussi que le gouvernement développera le gisement de fer de Ghar Djebilet de plus de 2 milliards de tonnes. «Dès cette année, nous prévoyons d’établir une unité-pilote à Ghar Djebilet», a-t-il annoncé, mettant en avant également le fait que le coût de tous les investissements dans le secteur minier et de l’acier devrait osciller entre 10 milliards et 20 milliards dollars US.

Mohamed Mendaci