AADL-2 : Près de 60.000 souscripteurs appelés à choisir leur site

Les souscripteurs du programme location-vente de 2013 (AADL 2) de 30 wilayas sont invités à se rapprocher de l’Agence et de se connecter au site web de l’AADL, «pour retirer les ordres de versement qui concernent la troisième tranche, ainsi que les décisions de pré-affectation». Une démarche qu’ils peuvent effectuer dès le début de cette semaine, selon le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, M. Abdelwahid Temmar.

En effet, le ministre avait supervisé, jeudi dernier, en compagnie de Saïd Rouba, directeur général de l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL), le lancement de cette opération.

Cette opération concerne les quelque 60.000 souscripteurs, qui pourront ainsi retirer leur ordre de versement, de la troisième tranche, et les décisions de pré-affectation, via la plateforme de l’Agence, à l’adresse web «http://www.aadl.com.dz».

Ils auront, selon l’Agence d’amélioration et de développement du logement, un mois pour s’acquitter de leurs charges, à partir de la date de retrait de leur ordre de versement. Un calendrier a été établi par l’agence, et publié sur son site web, pour les wilayas concernées. Cette opération à commencé à être effective, en premier lieu, pour les wilayas d’Alger, Oran, Annaba et de Blida. Les souscripteurs des wilayas de Constantine, Jijel, Béjaïa, Batna, M’sila et de Ouargla pourront à leur tour retirer les ordres de versement, et les décisions de pré-affectation, à partir de lundi 4 mars. Pour les wilayas de Tipasa, Bouira Guelma, Sétif, El-Oued, Mila, Tlemcen, Saïda, Mascara, Sidi Bel-Abbès et d’Oum El-Bouaghi, l’opération sera entamée à partir du 6 mars. Une autre date sera annoncée prochainement pour les wilayas de Tizi Ouzou et de Boumerdès.

Les souscripteurs concernés pourraient se renseigner sur d’autres informations, via le site électronique de l'Agence AADL, en introduisant leurs numéro d'inscription et mot de passe.

Le montant de cette tranche représente 5% du prix du logement, soit 10,5 millions de centimes pour un F3 et 13,5 millions de centimes pour un F4. Seuls les souscripteurs qui sont affectés à des chantiers dont le taux d’avancement a atteint ou dépassé 70% sont concernés par cette opération.

Il faut savoir que le prix à payer pour un logement AADL de type F3 est d’environ 2.614.000 DA, alors que celui d’un F4 s’élève à 3.290.000 DA. Le souscripteur du programme location-vente de l’année 2013 devra supporter un apport personnel de 25%, dès le début de la souscription, un apport divisé en 4 tranches (10%, 5%, 5%, 5%). Le reste du prix à payer, qui sera de 75%, sera divisé sur 25 ans, pour une mensualité d’environ 6.500 DA, pour un F3, et d’environ 8.200 DA, pour un F4. Il est également précisé que les originaux des reçus de versement doivent être conservés et remis, lors de la récupération de la décision d’affectation. Dans l’intervalle, l’AADL va procéder à la vérification de la situation matrimoniale des souscripteurs, pour éviter les doubles affectations.

En sus de cette formule, qui a connu un énorme succès populaire, le secteur de l'Habitat a également connu une diversification de l'offre de logements, pour résorber l’important déficit accusé depuis plusieurs décennies déjà.

Ainsi, rien que pour l’année 2018, celle-ci a vu l'introduction de nouvelles formules adaptées aux besoins et aux moyens des citoyens, à l'instar du logement promotionnel aidé (LPA) et du logement locatif public (LLP), et ce outre l'ouverture au profit de la communauté nationale établie à l'étranger de la souscription au logement promotionnel public (LPP). La formule LPA est basée sur la contribution du promoteur immobilier, du bénéficiaire et de l'aide de l'État, sous la supervision de la Caisse nationale du logement (CNL). Destiné à la location, le LLP vise à créer un marché locatif concurrentiel et à alléger la pression sur le budget de l'État. Durant les dix premiers mois de cette même année, près de 295.000 logements de différentes formules ont été distribués.

Un programme de 120.000 logements de type location-vente (AADL) a été lancé, durant la même année. En octobre dernier, la troisième opération de choix des sites a été lancée au profit des souscripteurs au programme AADL-2 (2013). 73.317 unités ont été soumises à l'opération de choix, à travers 31 wilayas. Certains souscripteurs au programme AADL 1 (2001 et 2002) attendent encore la remise des clés de leur logement, mais, au vu des dernières mesures prises, cela ne saurait tarder ni excéder l’année 2019, date d’achèvement total de ce programme.

Il faut mettre en exergue, dans ce contexte, les déclarations du ministre de l’Habitat, pour lequel «toutes les demandes de cette formule seront satisfaites», au cours de cette année. C’est dans cet objectif que le projet de loi de finances pour 2019 contient une proposition sur «la bonification des crédits bancaires destinés à la construction de 90.000 logements AADL».

Tahar Kaidi