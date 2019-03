Rencontre des institutions nationales des droits de l’Homme : Une délégation du CNDH à Genève

Une délégation du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), conduite par sa présidente, Fafa Sid Lakhdar Benzerrouki, prendra part du 4 au 7 mars courant à Genève à la session annuelle de l'Alliance globale des institutions nationales des droits de l'Homme, indique un communiqué du Conseil. Le programme de cette rencontre porte sur "l'examen du projet de plan d'action sur le développement durable au titre de l'année 2019", "le rôle des institutions nationales des droits de l'Homme (INDH) dans la prévention des conditions menant à des déplacements internes" et "la mise en œuvre, le suivi et l'examen du Pacte mondial pour les migrations fondées sur les droits de l'Homme et sensibles au genre : le rôle des INDH", précise la même source. "Aborder les droits humains des femmes et des filles en appliquant le mandat et les prérogatives des INDH en vertu des principes de Paris: expériences, leçons et pratiques des INDH", figure également parmi le programme de cette réunion.