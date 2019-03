Conseil des ministres arabes de l’Intérieur à Tunis : Lutter contre les différentes formes de criminalité

La 36e session du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur se tiendra, aujourd’hui à Tunis, avec la participation de délégations sécuritaires de haut niveau, ont rapporté des médias locaux, citant une déclaration du Secrétariat général de ce conseil.

Le Secrétariat général du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur, Basé à Tunis, a indiqué dans une déclaration que les travaux de cette session se dérouleront pendant deux jours, en présence de représentants de la Ligue des Etats arabes, du Conseil de coopération du Golfe et de l'Union du Maghreb arabe, ont ajouté les mêmes sources. Les représentants de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol), de l'Organisation internationale de la protection civile, de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime outre le projet CT Mena (contre le terrorisme dans la région du Moyen-Orient et Afrique du nord) sont également attendus, ont poursuivi les mêmes sources. A l'ordre du jour de cette nouvelle session, figurent des discussions d'un certain nombre de sujets communs, notamment un projet de plan provisoire pour la stratégie arabe de lutte contre le terrorisme et un projet de lutte contre l'usage illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. Les ministres arabes de l'Intérieur discuteront, également, des recommandations de conférences et réunions tenues au sein du Secrétariat général sur l'ensemble de l'année 2018, des résultats des réunions conjointes tenues avec des organismes arabes et internationaux durant l'année dernière.

Par ailleurs, le secrétaire général du ministère de l'intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Salah Eddine Dahmoune, a présidé vendredi à Tunis la réunion préparatoire de la réunion commune des conseils des ministres de l'Intérieur et de la Justice arabes, indique un communiqué du ministère. Les participants ont, à cette occasion, étudié les accords et protocoles à mettre en œuvre et qui seront signés à l'occasion de la tenue de la réunion ministérielle, prévue demain et qui "s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre, par les pays participants à cette réunion, des mécanismes juridiques multilatéraux visant la lutte contre les différentes formes de criminalité que connaît la région", précise la même source. Il s'agit d'un accord relatif à l'organisation du transport, de la greffe d'organes et des tissus humains et l'interdiction et la lutte contre leur commercialisation, d'un accord relatif à l'interdiction et la lutte contre le clonage humain, d'un protocole concernant la lutte contre la traite des personnes, notamment des femmes et des enfants, complétant l'accord de lutte contre le crime organisé transnational, d'un protocole arabe concernant l'interdiction et la lutte contre la piraterie en mer et l'agression armée complétant l'accord de lutte contre le crime organisé transnational. Par ailleurs, le SG du ministère de l’Intérieur a présidé une réunion de la commission préparatoire de la 36e session du Conseil des ministres de l’Intérieur arabes. Au cours de cette rencontre, les participants ont traité des différents points inscrit à l'ordre du jour à l'instar de celui relatif à l’actualisation des concepts et au budget. En outre, les représentants des pays membres ont exposé et débattu des différentes propositions formulées à l'effet de conforter le travail de l'instance. En ce qui concerne l’université arabe pour les sciences de la sécurité NAIF, qui représente l'espace scientifique du conseil, M. Dahmoune n'a pas manqué de rappeler "la nécessité d'intensifier les efforts de coordination afin de permettre à toutes les parties prenantes de participer et de bénéficier de la plus-value des travaux de cette institution tant sur le volet académique que celui de la formation". Les travaux de cette réunion "ont été marqués par d'importants échanges et nombre de propositions des différentes parties qui ont, par ailleurs, tenu à saluer la contribution de M. Dahmoune dans le rapprochement des points de vue et des propositions à même de renforcer la coordination au profit des populations et de la prospérité de la région arabe",