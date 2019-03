Dans la lucarne : La FAF et la programmation

Ces derniers temps, on est en train de vivre une situation «d’arrêt» indépendante, a priori, de la volonté des uns et des autres. En effet, le commun des mortels est soumis à une programmation, qui ne peut que dérouter par le fait que les journées du championnat national de Ligue 1 ne se jouent pas en même temps. C’est une façon, peut-être, de tenir tout le monde en haleine une semaine durant. Cette façon de procéder n’a pas été du goût de tous du fait qu’on a quelque peu exagéré dans les reports des matches. Après le report du match CSC-MCA comptant pour la 23e journée, ce club se retrouve déjà avec 3 matches en retard. Cela commence à faire beaucoup. Même les matches restants de la coupe d’Algérie sont concernés, puisque JSMB-PAC a été remis à une date ultérieure Cela ne peut qu’engendrer une véritable «goulot d’étranglement» qu’il ne sera pas facile de régler, puisque ce «manège» n’est pas prêt de s’achever. Cela ne fait que commencer et ce n’est pas facile de lui trouver une solution. Il faut, cependant, faire preuve de fermeté pour y arriver. Face au nombre assez important de matches en retard, la Fédération Algérienne de Football, du président Zetchi, vient de sortir de son silence en se montrant, une fois n’est pas coutume, plus ferme et surtout plus précise dans son intervention. C’est ainsi que le premier responsable de la FAF a annoncé que désormais «il n’y aura pas de matches reportés sans que la LFP ne demande l’autorisation de la FAF. Indirectement, on veut montrer par là que la LFP n’en fait qu’à sa tête dans ses prises de décisions et que la FAF n’est là que pour avaliser. C’est ce qui explique la position de la FAF qui ne veut plus rester «spectatrice» par rapport à ce qui se passe dans notre football. Car, à cette allure, on pourrait aller à un «championnat à blanc» si ce n’est le terminer après la CAN 2019 qui aura lieu en Egypte. Outre cela, la FAF a instruit la LFP de ne plus reporter de matches sauf avis de la structure mère. Ce qui est encore clair et qui montre que la FAF ne veut pas laisser la LFP sans «brides», elle lui a demandé qu’à «partir de la 25e journée, tous les matches se joueront le même jour, à la même heure et surtout en intégralité. Il n’y aura plus de rencontres programmées sur presque toute la semaine comme c’est le cas jusqu’ici. Une situation qui avait été dénoncée par l’ensemble des clubs de ce palier. Il est vrai que le meilleur moyen d’éviter la «combine et les matchs arrangés», c’est de les faire jouer comme vient de l’affirmer la FAF. C'est-à-dire qu’il faudra faire en sorte de «couper l’herbe sous les pieds» de ceux qui veulent «nager en eaux troubles». La réaction de la FAF a rendu un peu de valeur à une discipline qui en avait bien besoin.

Hamid Gharbi