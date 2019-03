Coupe de la CAF (4e journée / Groupe D) : Aujourd’hui à 20h, NA HUSSEIN-DEY – GOR MAHIA FC : La victoire, rien que la victoire !

Le stade du 5-Juillet abritera se soir un match important pour le Nasr Hussein-Dey, qui accueillera pour la circonstance l’équipe kenyanne du Gor Mahia, qui l’a battu à Nairobi la semaine dernière (2-0). Importante par le fait que les Nahdistes doivent absolument sortir vainqueur de cette confrontation, s’ils veulent préserver intactes leurs chances de qualification aux quarts de finale de l’épreuve continentale. En effet, rien n’est facile dans ce groupe C où les quatre équipes qui le forme, c’est-à-dire, le NAHD, Gor Mahia, Petro Atletico et le Zamalek disposent encore de chances de se qualifier. Pour dire que la bataille s’annonce rude et que rien n’est encore joué dans ce groupe. Les Sang et Or joueront leurs chances à fond et sont conscients que le faux pas est interdit dans ce genre de matches. C’est pourquoi, l’entraîneur Meziane Ighil et son adjoint Mohamed Lacète ont fait le maximum pour parfaire la préparation de leur équipe, notamment sur les plans technico-tactique, psychologique et surtout celui lié à la récupération, en raison de la succession des rencontres pour le Nasria. Ils ont bien réfléchi aussi à l’équipe à aligner dans ce match, surtout avec la défection du capitaine et attaquant vedette de la formation nahdiste Ahmed Gasmi, blessé au visage (double fracture de la pommette et du sinus frontal). Ce dernier passera incessamment sur le billard. Ce qui signifie qu’il restera un bon moment éloigné des terrains. Cela en sus de celle d’El-Orfi et de Harrag, deux éléments essentiels au sein du onze husseindéen, qui manqueront, eux aussi, à l’appel. Le premier souffre d’une blessure, le second est suspendu après avoir été expulsé au match aller face à cette même adversaire du Gor Mahia. Pour dire que la mission des Husseindéens n’est pas facile. Toutefois, il est à rappeler qu’en raison de la multiplication des rencontres du Nasria qui joue cette saison sur trois fronts (championnat, coupe d’Algérie et coupe de la CAF), l’ensemble des joueurs sont compétitifs, du fait du turn-over effectué par le staff technique parce que exigé dans ce genre de cas de figure. Ighil dispose de solutions au niveau du milieu de terrain avec Raiah et Yousfi (rétabli de sa blessure), et au niveau de l’attaque avec Yaya et Ntankeu. Le Nasr Hussein-Dey doit absolument prendre les trois points en jeu ce soir. Il en a les moyens et les supporters nahdistes qui comptent se déplacer en masse au stade du 5-Juillet, ne ménageront aucun effort, pour pousser leur équipe de toujours vers la victoire…

Mohamed Amine Azzouz