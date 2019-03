La Radieuse honore le regretté Habi Hasni ex-international de l’ASMO et du RCK

C’est dans une triste ambiance que la Radieuse a rendu visite à la famille du défunt Habi Hasni, l’ancien international des années 1960 et 70, qui a porté les couleurs de l’ASMO, du RC Kouba et de l’USMO et qui s’est éteint en octobre dans un grand anonymat. Sa famille n’a pas compris pourquoi ce joueur, qui avait tant brillé, n’a pu trouver un peu de compassion et de chaleur de la part de ceux qui l’avaient connu et côtoyé. Le président de la Radieuse, Kada Chafi, accompagné de l’ex-international Belloumi Lakhdar, de Guemri Redouane et Benzerga, anciens joueurs de l’ASMO ont rendu un hommage posthume à Habi Hasni en remettant à sa famille le trophée du mérite, un diplôme d’honneur et une Omra pour sa veuve. Les deux fils du regretté joueur, Slimane et Ahmed, ont remercié la Radieuse et les anciens joueurs pour ce grand geste de soutien moral et de reconnaissance, sachant que Habi Hasni a été un joueur de grande qualité morale qui ne se mêlait jamais de problèmes. «Nous sommes émus pour la Omra offerte à notre mère, surtout que notre cher et regretté père avait le désir de se rendre aux Lieux saints de l’islam ce ramadan. Hélas, le destin ne le lui a pas permis». De son côté, l’ex-international de l’ASMO, Guemri Redouane, très ému, a félicité le président de la Radieuse, Kada Chafi, et Lakhdar Belloumi d’avoir pensé à honorer Habi Hasni : «Pour moi, Habi était un des grands attaquants avec Reguig ‘‘Pons’’ qu’a connu l’ASMO. Il a été un grand buteur et ses tirs étaient foudroyants. Allah Yarhmou».