Sélection algérienne des U23 - Préparation : 23 joueurs en stage à Sidi-Moussa

Vingt-trois joueurs de la catégorie des moins de 23 ans ont été convoqués pour le stage bloqué (2 au 5 mars 2019) au Centre Technique National de Sidi-Moussa (Alger), sous la direction du nouveau sélectionneur national de la catégorie, le Français Ludovic Batelli, a annoncé vendredi la Fédération algérienne de football (FAF).

L'équipe nationale de football des moins de 23 ans (U-23) prépare les éliminatoires de la CAN U23. Exemptée du premier tour des éliminatoires de la CAN U23, l'Algérie affrontera au deuxième tour la Guinée équatoriale. La manche aller aura lieu le 23 mars prochain à Malabo.

Les partenaires de Hichem Boudaoui avaient disputé deux matchs amicaux contre leurs homologues tunisiens en février avec à la clé un nul (1-1) et une défaite (1-0).

La phase finale de la Coupe d'Afrique des nations des moins de 23 ans, qualificative aux jeux Olympiques - Tokyo 2020 - aura lieu en Egypte du 8 au 22 novembre prochain. Avec six joueurs convoqués, le Paradou AC est le club le mieux représenté dans ce stage, devant l'USM Alger et l'ASO Chlef, relativement bien présents aussi.

Liste des 23 joueurs convoqués : Il s'agit de Sifour Abdelmoumène (USMA), Boutaga Ahmed (USMB), Daâs Saïd (MCA), Bouguerra Aymen (PAC), Gatal Oussama (USMB), Mouali Hamza (PAC), Khacef Naoufel (NAHD), Merouani M'Hamed (MCA), Tougaï Mohamed (NAHD), Haddad Mouad (JSMS), Douar Youcef (PAC), Boudaoui Hicham (PAC), Merrili Islam (ASO), Belarbi Kamel (USMA), Tahri Abdeldjalil (PAC), Bechou Youssef (CRB), Yaïche Ilyès (NAHD), Kaïbou Abdelkader (ASO), Boudechicha Aïssa (ESS), Benhammouda Billel (USMA), Zorgane Adem (PAC), Kaddour Chérif Chaker (ASO) et Mahious Aymen (ASAM).