Ligue des champions d’Afrique (Groupe C), CS Constantine 3 - El Ismaily 2 : Un Chabab renversant

Le CS Constantine a pris la tête du classement du groupe “C” de la Ligue des Champions d’Afrique, avec trois longueurs d’avance sur son dauphin, TP Mazembé (Congo). Les Verts et Noir ont arraché une précieuse victoire, hier à domicile, face au représentant égyptien d’El Ismaili. Menés deux fois au score, les coéquipiers de Zaalani ont réussi à renverser la vapeur dans les dix dernières minutes de la rencontre. Une confrontation comptant pour la 4e journée de la phase des poules de la prestigieuse compétition continentale.

Le Chabab de Constantine a entamé cette partie, marqué par l’aspect tactique et l’engagement physique, tout feu tout flamme. Evoluant dans une configuration tactique portée sur l’offensive, les protégés du technicien français Lavagne ont d’emblée pris le jeu à leur compte. Soutenus par leur large et fidèle public, les Sanafirs se sont montrés dangereux dès le coup d’envoi, face à un adversaire qui était dos au mur. 5’, la balle de Belkheir a failli faire mouche. 10’, le tir de Salhi passe tout près du cadre du portier Mohamed Fawzi. Une fois la vague verte passée, les Egyptiens qui étaient bien organisés sur le terrain, ont commencé à sortir de leur camp. Contre le cours du jeu, ils parviendront même à ouvrir la marque. 12’, Mohamed Hamdi, seul au second poteau, reprend du plat du pied le centre de Mohamed Youcef. Après cette réalisation, le Chabab a réagi en tentant tant bien que mal d’imposer son rythme et son jeu. 30, double tentative du CSC, repoussé par le mur défensif d’El Ismaily. Les tirs de Belkheir et de Belkacemi sont repoussés in extremis. 42’, Belkacemi ne parvient pas à reprendre le centre, au point de penalty, de Benayada. Dans les arrêts de jeu, les Constantinois parviennent à égaliser par l’intermédiaire de Zaalani. Le défenseur central du CSC reprend superbement, d’une tête croisée au second poteau, le corner bien botté par Hadad. Une réalisation qui intervient au bon moment. De retour des vestiaires, les poulains de Janevski reprennent l’avantage à la marque grâce à l’international namibien Shilongo. 50’, l’attaquant d’El Ismaily déborde facilement Zaalani pour pénétrer dans la surface, avant de tromper Rahmani d’un puissant tir. Les joueurs du CSC ont par la suite repris les choses en main dans l’espoir de remettre les pendules à l’heure. 60’, Bahombola échoue de peu face au gardien, après avoir pris le dessus sur le défenseur Oussama Ibrahim. 61’, l’aile de pigeon de Yetou est repoussée par le poteau droit de Mohamed Fawzi. Ce n’est que partie remise. Les Algériens poussent de plus belle et parviennent une fois de plus à égaliser. Suite à un corner, le portier Egyptien repousse le heading de Bahombola. Le cuir revient dans les pieds de Yetou qui marque facilement. Les camarades de Benayada poursuivent leurs efforts en poussant leurs adversaires dans leurs tranchées. 80’, d’un superbe coup de tête, Bahombola donne l’avantage au CSC pour la première fois de la partie. Le Chabab revient ainsi de loin et parvient à renverser la vapeur. Une victoire qui permet au Constantinois de mettre un pied en quart de final de la compétition.

A souligner que le CSC reçoit la formation tunisienne du Club Africain. La rencontre aura lieu le 8 mars prochain à 17h au stade Hamlaoui. Un nul permettra au CSC de passer au prochain tour.

Rédha M.