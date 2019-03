Grand angle : Un signe positif

La Libye va-t-elle sortir de l’impasse dans laquelle elle se trouve en raison des divergences qui opposent les deux hommes forts du pays, le chef du Gouvernement d'union nationale (GNA) Fayez al-Serraj et le maréchal Khalifa Haftar ? Difficile à dire tant les espoirs suscités par les différentes et nombreuses tentatives diplomatiques déployées en ce sens ont, à ce jour, toutes échouées. Mais une chose est sure : le chaos qui règne depuis la chute de l’ancien régime ne peut plus durer sous peine d’hypothéquer l’avenir de ce pays et de déstabiliser toute la région. Ce risque n’a pas incité pour autant les acteurs clés du conflit libyen à aplanir leurs divergences et à se mettre d’accord sur une feuille de route permettant la mise sur orbite de la nouvelle Libye. Pis après chaque nouvelle tentative, vaine au demeurant, de rapprocher les deux hommes, une exacerbation de la situation est constatée faisant craindre le pire : A savoir que le conflit atteigne le point de non-retour. Pourtant, pour les observateurs, seule une réconciliation entre Fayez al-Serraj et Khalifa Haftar serait à même d’enclencher le processus politique pouvant et devant permettre à la Libye de dépasser l’après 2011. La récente rencontre entre les deux hommes et l’accord conclu sur l’organisation d’élections en Libye permet d’entrevoir cet espoir. Les deux hommes auraient mis de côté leurs divergences pour réunir les conditions de finaliser les étapes de la transition par la tenue d’élections générales et se seraient engagés à maintenir la stabilité dans le pays et à unifier ses institutions. Cet accord salué par le patron de l’ONU prélude-t-il de ce dénouement pour lequel les pays voisins et le reste de la communauté internationale œuvre depuis des années ? Ce qui est certain c’est que cet accord conclu le 27 février aux Emirats arabes unis est un bon signe.

Nadia K.