Somalie : 20 morts dans DES opérations shebab

Au moins 20 personnes sont mortes dans l'attaque de Mogadiscio qui s'est terminée vendredi soir après un siège d'environ 22 heures, selon les secours, et le gouvernement a appelé la population à l'aider dans sa lutte contre les shebab. "Nos équipes ont récupéré un cadavre supplémentaire une fois l'opération terminée, ce qui porte à 20 le nombre de morts que nous avons confirmés", a déclaré samedi le directeur du service d'ambulances privées de Mogadiscio, Aamin, Abdikadir Abdirahman. Plus tôt dans la nuit, le Premier ministre, Hassan Ali Khaire, avait appelé à redoubler d'efforts dans la lutte contre les shebab. "Le gouvernement somalien n'arrêtera jamais sa guerre contre les shebab et notre objectif demeure celui d'en terminer avec eux, à tout prix", a déclaré à la presse Hassan Ali Khaire. "Aucun citoyen somalien ne peut rester neutre dans la guerre du gouvernement aux shebab : tenez-vous aux côtés de votre gouvernement et le succès sera à portée de main", a-t-il lancé.