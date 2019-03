Aide humanitaire pour le Venezuela : Bras de fer russo-américain

Les Etats-Unis et la Russie ont mis en scène vendredi leur bras de fer autour de l'aide humanitaire à destination du Venezuela, avec de nouvelles sanctions américaines contre des membres du régime de Nicolas Maduro et la promesse russe d'un soutien renouvelé au dirigeant socialiste.

Les deux pays continuent à distance leur bataille diplomatique, au lendemain d'un match nul à l'Onu où ils ont été incapables de s'entendre. Au même moment, l'opposant Juan Guaido, reconnu comme chef de l'Etat par intérim par l'administration de Donald Trump et plus de cinquante pays, s'est engagé à rentrer "au plus tard lundi" au Venezuela malgré les "menaces" qui pèsent contre lui.

En tournée en Argentine et au Paraguay, après la Colombie et le Brésil, pour rencontrer ses soutiens internationaux, il a affirmé vendredi que "les idéaux de liberté" et "de démocratie" ne seraient pas stoppés par les armes.

"L'unique marche arrière du processus entamé au Venezuela, c'est le retour à la maison de nombreux Vénézuéliens" qui ont quitté le pays, a-t-il assuré après un entretien avec le président argentin Mauricio Macri à Buenos Aires. Samedi, il sera en Equateur. "Nous espérons bien sûr qu'il soit en mesure de rentrer chez lui en toute sécurité", a déclaré devant la presse à Washington l'émissaire américain pour la crise vénézuélienne Elliott Abrams, sans cacher son "inquiétude" car "plusieurs responsables du régime l'ont menacé d'arrestation".

Il a assuré que l'administration Trump, qui a échoué pour l'instant à pousser Nicolas Maduro vers la sortie malgré sa campagne de pression économique et diplomatique, n'avait pas perdu son pari. Bien qu'il ait répété que "toutes les options" étaient "sur la table", laissant toujours planer la menace militaire, il a une nouvelle fois misé sur la carte des sanctions pour accroître la pression: "des dizaines" de Vénézuéliens supplémentaires ont ainsi été privés de visa américain, accusés de "saper la démocratie". Le Trésor américain a de son côté infligé des sanctions financières à six hauts responsables des services de sécurité, dont quatre généraux fidèles à Nicolas Maduro, que Washington qualifie désormais d'"ancien président illégitime".

