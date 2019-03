Attaque en Afghanistan : Au moins 40 militaires tués

Au moins 40 membres des forces de sécurité afghanes ont été tués vendredi dans une très longue attaque revendiquée par les talibans contre une base conjointe américano-afghane du sud-ouest de l'Afghanistan, ont annoncé des responsables. "L'opération est terminée. 40 membres des forces de sécurité tués, 15 blessés et 20 insurgés tués", a déclaré Ghafoor Ahmad Jawed, porte- parole du ministère afghan de la Défense. Le porte-parole du gouverneur de la province du Helmand, Omar Zwak, a confirmé ce bilan, précisant que parmi les 20 rebelles tués, sept ont mené des attaques-suicides avec des vestes explosives. L'attaque, revendiquée par Qari Yousuf Ahmadi, le porte-parole des insurgés pour le sud de l'Afghanistan, a débuté avant l'aube contre la base militaire de Shorab, la seconde plus vaste en Afghanistan, où un nombre indéterminé de soldats américains sont également stationnés. "Les combattants talibans ont d'abord pu accéder à la base afghane mais ont été arrêtés par les forces afghanes", avait déclaré dans la matinée le porte-parole des forces américaines, le colonel David Butler, indiquant alors que "l'attaque a été repoussée par les courageuses forces de sécurité afghanes". Le porte-parole provincial avait annoncé que quatre kamikazes et cinq talibans avaient été tués mais que "les forces commando afghanes" menaient "des opérations de nettoyage dans la zone". La fin des opérations a été annoncée peu plus de douze heures après le début de l'assaut. Les fortes chutes de neige qui se sont abattues sur de vastes étendues de l'Afghanistan ont ralenti le nombre d'opérations militaires entre talibans et forces de sécurité afghane, mais des combats quotidiens se poursuivent. Cette opération insurgée d'ampleur contre la base militaire de Shorab intervient alors que les négociateurs américains et talibans ont temporairement interrompu jeudi les pourparlers de paix qui devaient reprendre, hier au Qatar. L'envoyé spécial américain Zalmay Khalilzad a qualifié jeudi les réunions en cours depuis lundi de "productives", déclarant que "les deux parties utiliseront les deux prochains jours pour des délibérations internes".