Transition en Libye : Guterres salue l’accord entre al-Serraj et Haftar

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, s'est félicité vendredi de l’accord conclu entre le chef du Gouvernement d'union nationale (GNA) Fayez al-Serraj et le maréchal Khalifa Haftar sur l’organisation d’élections en Libye. "Le secrétaire général salue la réunion du 27 février aux Emirats arabes unis entre le Premier ministre de la Libye et Président du Conseil de la présidence du Gouvernement d’entente nationale, M. Fayez al-Serraj, et le commandant de l’armée nationale libyenne, M. Khalifa Haftar ", indique l’ONU dans un communiqué.

Le chef de l’ONU a félicité les deux parties pour les progrès accomplis, en particulier l’accord sur la nécessité de finaliser les étapes de la transition en Libye par la tenue d’élections générales, ainsi que l’engagement qu’ils ont pris de maintenir la stabilité dans le pays et d’unifier ses institutions. "

Le secrétaire général espère que de nouveaux progrès pourront être réalisés sur la base de ce qui a déjà été convenu, avec l’appui de la communauté internationale ", souligne le communiqué. Jeudi, la mission d’appui des Nations unies en Libye (Manul) a fait état d’un accord entre les deux autorités rivales sur la nécessité de mettre fin à la période de transition à travers des élections générales mais aussi sur les moyens de préserver la stabilité de la Libye et d’unifier ses institutions.

La dernière rencontre entre al-Serraj et Haftar remonte à fin mai 2018 à Paris où, déjà, il était question d'organiser des élections mais sans qu'aucune partie ne s'y engage solennellement. En novembre, l'Italie, partenaire historique de la Libye avait tenté un nouveau rapprochement entre les deux parties lors d'une réunion à Palerme, mais le maréchal Haftar avait boycotté la rencontre.