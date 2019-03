Assaut final contre l’ultime réduit de Daech en Syrie : Le dernier acte

Les Forces démocratiques syriennes (FDS), dominées par des combattants kurdes et engagées dans la lutte contre le groupe terroriste autoproclamé «État islamique (EI Daech)», ont lancé, vendredi, l'assaut final contre le dernier réduit des terroristes en Syrie, dans l'est du pays, a annoncé leur porte-parole.

«Après l'évacuation de milliers de civils et de nos camarades détenus à Baghouz, l'opération de nettoyage de la dernière poche de l'EI a commencé à 18H00 ce soir (16H00 GMT)", a affirmé Mustafa Bali sur Twitter. Hier, au deuxième jour d'une bataille finale censée sonner le glas du «califat» proclamé par Daesh les combats faisaient rage.

Encerclés depuis des semaines dans leur dernier carré dans la province orientale de Deir Ezzor en Syrie, les derniers terroristes sont retranchés dans des tunnels, au milieu d'un océan de mines, dans la périphérie Est du village de Baghouz, sur la rive orientale du fleuve Euphrate, non loin de la frontière irakienne. Jeudi, un porte-parole des FDS, Mustapha Bali, a affirmé que les civils "qui se trouvaient encore à l'intérieur ne voulaient pas partir", relatant les récits de civils déjà évacués.

Les FDS, soutenues par une coalition internationale anti-EI dirigée par les Etats-Unis, ont lancé leur offensive contre le réduit des terroristes en septembre. Elles ont dû suspendre leurs opérations il y a plus de deux semaines, accusant l'EI d'utiliser les civils comme "boucliers humains". Vendredi, des dizaines de personnes ont été parquées à bord de six camions en partance du réduit de l'EI, la septième opération d'évacuation depuis le 20 février, a-t-on indiqué. Jeudi, les FDS ont annoncé, par ailleurs, la libération de 24 de leurs combattants qui étaient détenus par l'EI dans cette dernière enclave. "Les personnes que nous avons évacuées aujourd'hui, nous ont dit qu'il n'y avait pas de civils à l'intérieur et que ceux qui se trouvaient encore à l'intérieur ne voulaient pas partir", a indiqué M. Bali.

M. T. et Agences