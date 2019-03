Envois postaux internationaux : Algérie Poste améliore son classement mondial de 50 places

L'opérateur Algérie Poste (AP) a accompli une amélioration «substantielle» sur le plan de la qualité de service pour les envois postaux internationaux, conduisant à un avancement significatif dans le classement au niveau mondial avançant de 50 places entre novembre 2018 et janvier 2019, indique un communiqué du ministère de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique. Ainsi, AP est passée, durant cette période, de la 137e place à la 87e place sur les 204 opérateurs désignés au niveau international, utilisant le système international, dit IPS (International Postal System). De même, et au niveau régional, la poste algérienne passe de la 13e à la 7e place, au niveau des pays arabes, et de la 30e à la 13e place, au niveau des pays africains, précise la même source, citant le dernier rapport publié par l'Union Postale Universelle, sur l’utilisation du système de traçabilité des objets postaux. Ce classement, qui prend en compte trois principaux indicateurs de performance, liés à la livraison, à la collecte et au transport des objets postaux, se base sur les données collectées, automatiquement, par le système international «IPS», permettant la traçabilité et le suivi, en temps réel et de bout en bout, des envois postaux identifiés, du dépôt jusqu’à la livraison finale, explique le communiqué. Cette performance «est le fruit des réformes engagées, sur la base de l'analyse fonctionnelle de l’ensemble des structures de l’Etablissement, visant l’amélioration de la sécurisation et de la qualité de service en matière de distribution postale, aussi bien que des mesures prises pour généraliser l'utilisation du système IPS au niveau des établissements postaux, sur l’ensemble du territoire national».

Par cette démarche Algérie Poste espère «améliorer encore plus la qualité de ses services, afin d’atteindre le niveau attendu par les citoyens», conclut la même source.