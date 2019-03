Gestion des déchets médicaux : Mise à jour nécessaire dans les hôpitaux

Par leurs activités, les établissements de soins produisent des déchets en grandes quantités, et de nature très diverse : ce sont les déchets d’activités de soins (DAS), définis comme : «déchets issus des activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif, curatif ou palliatif, dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire».

La mauvaise gestion des déchets hospitaliers constitue donc un risque pour la santé publique. Plusieurs hôpitaux déversent leurs déchets en pleine nature, au lieu de les éliminer correctement, exposant, de ce fait, la vie des citoyens à un risque élevé pour leur santé. Ainsi, selon la classification de l'ONU, les déchets médicaux sont considérés comme les détritus les plus dangereux après les restes radioactifs.

Pourtant, il existe en Algérie une agence de traitements des déchets, qui a été créée par le décret exécutif n°02-175 du 20 mai 2002. Placée sous la tutelle du ministère de l’environnement et des énergies renouvelables, elle est chargée, dans le cadre d’une mission de sujétion de service public, d’informer et de vulgariser les techniques de tri, de collecte, de transport, de traitement, de valorisation et d’élimination des déchets. Elle doit également capitaliser et constituer un fonds documentaire sur la gestion des déchets et en assurer la diffusion aux collectivités locales et aux différents secteurs concernés.

Cette agence a pour mission de fournir l’assistance aux collectivités locales dans le domaine de la gestion des déchets, traiter les données et informations sur ces derniers, constituer et actualiser une banque nationale de données sur les déchets en matière de tri, de collecte, de transport, de traitement, de valorisation et d’élimination.

Sur le plan technique, le traitement des déchets a pour but de supprimer les risques qui leur sont liés par des méthodes qui prennent en considération, à la fois, la santé du personnel et la qualité de l'environnement. Pour information, le traitement des déchets hospitaliers est l’ensemble des étapes qui suit l’acheminement de ces derniers, à l’intérieur des établissements hospitaliers jusqu’à l’extérieur de ces mêmes structures de soins. C’est ainsi, qu’il est procédé à l’identification, le tri, le conditionnement et l’étiquetage des déchets, le stockage intermédiaire, le transport, le stockage central et enfin, le traitement et l’élimination de ces déchets médicaux.

Afin d'éliminer les déchets d'activités de soins à risques infectieux, plusieurs méthodes existent pour le traitement des déchets médicaux. Certaines méthodes peuvent efficacement réduire la toxicité des déchets dangereux et infectieux générés, mais peuvent aussi avoir des impacts négatifs et causer des risques sur la santé et l’environnement.

Comme l’incinération par exemple, qui est un processus d’oxydation à température élevée qui transforme les déchets organiques et combustibles en déchets inorganiques et incombustibles et conduit à une réduction significative du volume, du poids et de la toxicité des déchets.

Le professeur Sokhal nous éclaire sur ce point : «Tous les déchets hospitaliers devraient être éliminés à l’intérieur même des structures hospitalières par diverses méthodes dont l’incinération qui doit, elle aussi, répondre à des normes, avec des températures au-dessous de 150°C, et ce, en conformité avec la législation nationale mais aussi internationale.»

Sarah Bachir