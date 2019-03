L’entrefilet : « Tahouissa bel karroussa »

Un nouveau spectacle qui a ravi les enfants, intitulé «Tahouissa bel karroussa» (balade en carrosse), a été présenté avec succès sur la scène du Théâtre régional d'Oran Abdelkader-Alloula (TRO). De nombreux bambins, accompagnés de leurs parents, ont assisté vendredi à la générale de cette oeuvre, produite par l'association culturelle locale El-Amel et jouée par une jeune troupe issue de l'école de formation de cette même association. Ecrite et mise en scène par Mohamed Mihoubi, «Tahouissa bel karroussa» a captivé de bout en bout le public qui a vécu d'agréables moments en plongeant dans le monde du merveilleux et de l'imaginaire. La pièce a pour point de départ une panne de diligence, conduite par trois frères et leur père, artistes ambulants qui mettent à profit cette halte forcée pour conter des histoires à un groupe d'enfants réunis autour d'eux. Trois contes à forte dose en intrigue et humour sont ainsi racontés aux petits, les conviant à un voyage dans les temps anciens avec, entre autres personnages, le sultan, son vizir et d'autres protagonistes tels le menuisier, le guerrab (porteur d'eau) et l'antiquaire. La nouvelle pièce a vu les jeunes comédiens Khedim Houcine, Fekrat Oussama et Mohamed Besseghir (trois frères) réussir leur première prestation sur scène aux côtés de l'auteur et humoriste Mohamed Mihoubi qui campe le rôle du père. Mihoubi, aussi président de l'association El-Amel, s'est félicité de la réaction du public, saluant au passage le professionnalisme de l'équipe technique pour sa contribution au montage du décor, à la confection des costumes, à la composition musicale, à l'éclairage et aux projections des ombres chinoises. Une tournée est programmée prochainement à travers différents établissements scolaires d'Oran et dans les salles de spectacles d'autres wilayas du pays, a-t-il annoncé.

R. C.