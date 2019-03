Conférence de presse de Slimane Hachi : « Alger, capitale de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel africain »

Chargé de la gestion du Centre régional à Alger pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel en Afrique, Slimane Hachi a organisé, hier, à la bibliothèque du Musée des beaux-arts, une conférence de presse, pour présenter le thème de l’exposition «Héritages culturels immatériels en Afrique», dont le vernissage est prévu pour le 5 mars à 16h, et qui se poursuivra jusqu’au mois de juillet.

Slimane Hachi a de prime abord souligné que la création de ce centre à Alger au service du patrimoine africain est un grand honneur pour l’Algérie, tout en rappelant l’engagement de l’Algérie à la mise en place d’une feuille de route depuis 2015. Le centre d’Alger, le septième au monde de son genre, après ceux de la Chine, du Japon, de Corée du Sud, d’Iran, du Pérou et de Bulgarie, aura, outre de servir les objectifs stratégiques de l’UNESCO en faveur de l’Afrique, comme principaux objectifs de renforcer les capacités et compétences des pays africains dans les domaines de l’identification, de l’inventaire, de la recherche scientifique, de la documentation, de la sauvegarde du patrimoine immatériel, de stimuler la coopération et les échanges d’experts et d’expertise entre les organes africains chargés du patrimoine immatériel, de faciliter les échanges entre les musées et les centres d’archives spécialisés en matière de patrimoine immatériel, de constituer des bases de données et de contribuer à une meilleure connaissance du patrimoine immatériel en Afrique. Par la présente exposition dont le vernissage coïncide avec la réunion de la première cession de son conseil d’administration international, le centre régional à Alger pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel en Afrique, de catégorie 2 placé sous l’égide de l’Unesco (CRESPIAF) ouvre ses portes et se met au travail pour réaliser son programme de « Africain Cultural heritage is back ».

Ce centre est géré par un conseil d’administration international présidé par le Ministre de la culture Azzedine Mihoubi, et qui englobe des représentants de chaque région du Continent africain : (Tunisie pour le nord, Mali pour l’Ouest, Ethiopie pour l’Est, le Cameroun pour le centre et enfin la Namibie pour le sud).

La grande exposition prévue propose le patrimoine culturel immatériel africain dans toute sa diversité. Ce sont 28 pays africain qui exposent des panneaux photographiques de 2.5*4 mètres avec des supports audio pour faire connaitre et apprécier les éléments du patrimoine culturel immatériel inscrits par les différents pays du continent sur les listes du patrimoine de l’Humanité de la convention internationale de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de 2003 de l’UNESCO dont l’Algérie compte sept inscriptions.

Kader Bentounès