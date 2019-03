Conjoncture : Le cash résiste

La mise en place d’un mode de paiement électronique efficient est un axe de la politique de réforme globale du système financier national. Une des priorités des pouvoirs publics qui fait partie des outils de modernisation de la structure bancaire, tout comme la télé-compensation des instruments de paiement de masse. Opérationnel depuis le mois d’octobre 2016, le paiement sur internet par carte interbancaire CIB a concerné, dans une première phase, les grands facturiers, à savoir les sociétés de distribution d’eau, de gaz et d’électricité, de téléphonie fixe et mobile, les compagnies d’assurances et de transport aérien, et quelques administrations. Le service qui a évolué durant ces deux dernières années recense actuellement 21 Web marchands adhérents au système de l’e-paiement. Une avancée, certes, encourageante enregistrée dans le domaine des paiements électroniques de transactions commerciales, en général, et de règlement des factures, en particulier, mais le constat confirme une prédominance du cash et une préférence pour le règlement en espèces, en dépit des assurances qui confirment que «les risques de piratage des données des titulaires de cartes sont quasiment impossibles, compte tenu que ce système bénéficie de standards internationaux en matière de sécurité». En fait, la sécurisation des opérations est essentielle, tant il s’agit de donner confiance à ce système et de veiller à ce que l’utilisateur de ce type de paiement soit rassuré que son compte et, donc, son argent sont sécurisés. Il s’agira, par conséquent, de multiplier les efforts en matière de sensibilisation, en direction des fournisseurs et utilisateurs des services financiers, sur les avantages de ce mode de paiement, et d’œuvrer à l’élargissement de la gamme de services financiers numériques, afin de faciliter à tout citoyen l'accès aux offres financières. La création du Groupement d’intérêt économique monétique (GIE Monétique), en juin 2014, s’inscrit justement dans le cadre de cette démarche qui consiste à mettre en place les outils de la régulation et de la sécurisation du système monétique interbancaire et son interopérabilité avec des réseaux monétiques, au niveau local ou international, avec l’objectif de promouvoir la monétique dans la pratique commerciale. Les mécanismes étant mis en place, il reste à saisir l’opportunité de développer et d’améliorer davantage les instruments de paiement scripturaux, notamment l’usage de la carte interbancaire. Une option à privilégier, d’autant plus que l’utilisation des systèmes de paiement modernes, en plus du fait qu’elle garantit une plus grande sécurisation des opérations financières, joue surtout un rôle important dans le développement de la stratégie portant inclusion financière.

D. Akila