4e édition du Grand Prix d’Architecture étudiant 2019 : Édifier une passerelle entre l’université et l’entreprise

Après les francs succès, lors des trois précédentes éditions, LafargeHolcim Algérie lance, pour la quatrième année consécutive, son grand prix d’Architecture étudiant 2019, sous le haut patronage de ministre de l'habitat, de l'urbanisme et de la ville. Dans un communiqué, dont une copie nous a été transmise, le groupe Lafarge a souligné que «ce grand concours national s’inscrit dans le cadre de nos passerelles avec le réseau académique, et vise à encourager et à promouvoir les jeunes talents en architecture à présenter le meilleur projet en trouvant le juste équilibre entre créativité, style architectural, bien-être et efficacité professionnelle». Le thème de cette année est «Repenser le tourisme balnéaire», avec plus de 420 étudiants déjà inscrits en provenance de quatre établissements d’excellence : L’École polytechnique d’architecture et d’urbanisme, le département d’architecture de la faculté d’Alger, l’Institut d’architecture et d’urbanisme de Blida et le département d’architecture et d’urbanisme de Tizi Ouzou. «Cette année, les candidats sont invités à proposer des projets architecturaux répondant aux standards internationaux du tourisme balnéaire», ont précisé les organisateurs.

S’agissant de l’évaluation des projets, le communiqué a souligné qu’ils seront évalués par un comité mixte sur des critères de : créativité, d’innovation dans le choix des matériaux et des solutions constructives, modernité architecturale, budgétaire, délais de réalisation, réduction de l’empreinte environnementale, l’utilisation des matériaux locaux, l’efficacité énergétique des bâtiments, la durabilité et de la capacité de chaque concourant à défendre son projet. La remise des prix, pour une valeur de 900.000 DZD, sera organisée, lors du dîner de gala en juin de cette année. Il y a lieu de rappeler que Serge Dubois, responsable des relations publiques à Lafarge Algérie, avait déclaré à El Moudjahid que «le monde éducatif est la clef du développement et de la réussite d’une entreprise. Donc, il faut construire des passerelles entre l’entreprise et l’université. Lafarge a déjà signé une convention-cadre de partenariat avec l’Université des sciences et de la technologie Houari-Boumediène (USTHB) et l’université de M’sila. Elles ont, notamment pour objectif de renforcer la coopération scientifique et technologique».

