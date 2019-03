Diversification de l’économie : Premier défi pour l’Algérie

Dans cette phase décisive marquée par des enjeux, aux plans politique et économique, «les changements structurels de l’économie et de la société algérienne doivent trouver des réponses». Le premier défi auquel devront faire face les décideurs sera «celui de la diversification de l’économie et de l’employabilité des diplômés», une action qui «nécessite de mettre en œuvre une politique industrielle active d’insertion internationale et régionale, en particulier dans le domaine des activités de services de la connaissance».

Aussi, «un investissement dans une véritable stratégie en direction des diasporas algériennes en Europe et en Amérique du Nord devrait permettre de mieux bénéficier de la fuite des cerveaux anormalement élevée en Algérie, cela en relation avec les secteurs industriels et de services visés par la politique industrielle». La diversification est prioritaire, car «elle jouerait un rôle fort dans la remise à niveau du système d’enseignement supérieur, de la recherche et de la formation, qui constitue une véritable urgence en Algérie». Dans une contribution intitulée «Algérie, économie politique d’une rupture annoncée», publiée dans le média «The Conversation», le professeur d'économie, vice-président de l'université Paris-Dauphine, El-Mouhoub Mouhoud, également directeur du Groupement de Recherches International du CNRS DREEM (Développement des Recherches Economiques Euro-méditerranéennes), souligne que l’État serait appelé à jouer «un rôle de coordonnateur et de facilitateur de l’émergence d’un secteur privé encore trop inhibé».

Dans son analyse, l’auteur affirme que «le second des défis centraux auxquels fait face l’Algérie consiste à transférer la rente pétrolière à la population par des instruments universels non discrétionnaires, de manière à répondre au mieux à ses objectifs stratégiques». Pour le professeur El-Mouhoub Mouhoud, «des propositions existent pour développer des modalités de transfert des recettes pétrolières à la population, après la correction nécessaire des déséquilibres actuels, par exemple : la création d’un véritable fonds de stabilisation, et d’un fonds d’accumulation, pour améliorer l’équité intergénérationnelle, la réorientation d’une partie des recettes vers des entreprises productives, grâce au secteur financier intérieur, ou sous la forme de taux réduits de l’impôt, afin d’améliorer la création d’emploi dans le secteur privé formel déficient dans la plupart des pays de la région… ». Des propositions qui, selon lui, restent tributaires d’une «réforme profonde de l’État».

Dans cette optique, «le préalable réside dans la lutte radicale contre la corruption à tous les niveaux et la mise en œuvre de mécanismes garantissant la transparence». Le constat pour le professeur est que «la diversification indispensable du système productif a du mal à s’enclencher», au moment où «la dépendance de l’économie vis-à-vis des recettes des hydrocarbures, volatiles par nature, expose celle-ci à des périodes de sur-liquidité bancaire, suivies de périodes de difficultés de trésorerie bancaire». Des donnes qui font que «l’économie est largement exposée aux chocs externes», du fait qu’une «baisse des prix du pétrole et de la demande mondiale en hydrocarbures affectent directement les revenus de l’État et l’économie réelle», souligne-t-il. Une autre réalité, «la nature du régime de croissance algérien favorise la hausse des prix des biens non échangeables (services construction), les mauvaises performances extérieures hors hydrocarbures et la dépendance des importations. En conséquence, le taux de participation de la force de travail demeure structurellement faible (40%)». En parallèle, «le taux d’expatriation des diplômés est anormalement élevé». En définitive, l’Algérie, tout comme les pays pétroliers, à revenu intermédiaire, ont été fortement affectés par le retournement du prix du pétrole, à partir de 2013-2014, ce qui «a remis en cause leur capacité à poursuivre dans cette voie de stratégie d’achat de la paix sociale», conclut le professeur El-Mouhoub Mouhoud.

D. A.