Si Afif reçoit une députée de Cuba : Des relations historiques

Le président de la Commission des Affaires étrangères, de la coopération et de la communauté nationale à l'étranger à l'Assemblée populaire nationale (APN), Abdelhamid Si Afif, a reçu, la députée de l'Assemblée nationale du pouvoir populaire de Cuba, Enierka Fernandel Del Monte, a indiqué jeudi dernier un communiqué de l'APN.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont salué «les relations historiques et séculaires ainsi que les relations politiques excellentes unissant les deux pays», se félicitant du développement soutenu de la coopération, notamment au niveau parlementaire.

La rencontre a permis à M. Si Afif de passer en revue les réalisations politiques et économiques de l'Algérie, sous la direction du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, citant, à ce propos, les acquis de la femme algérienne, à l'instar de l'augmentation de sa représentation au sein des assemblées élues. Il a également évoqué les efforts consentis par l'Algérie pour réaliser davantage de progrès économique, à travers la libération de la dépendance des hydrocarbures en s'appuyant sur ses atouts et l'accompagnement de ses partenaires stratégiques.

Abordant les questions internationales d'actualité, M. Si Afif a rappelé l'attachement de à la défense des causes justes, notamment celles se trouvant dans son périmètre géostratégique». Pour sa part, Mme Fernandel Del Monte a affirmé que sa visite au camp des réfugiés sahraouis lui a permis de mieux s'informer sur la cause sahraouie, faisant savoir qu'elle présentera l'expérience de la femme sahraouie en guise de soutien à la lutte légitime du peuple sahraoui.