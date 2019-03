Lutte contre le crime : Renforcer la sécurité de proximité

Le commandant du groupement territorial de la gendarmerie nationale d’Oran, le lieutenant-colonel Ababssa Miloud, a estimé jeudi que la lutte contre la criminalité et le crime sous toutes ses formes «ne peut être efficace sans l’aide du citoyen, élément fondamental et partenaire dans les systèmes sécuritaires.» Intervenant à l’occasion de l’ouverture des «Portes ouvertes» sur ce corps constitué, l'officier supérieur a souligné la nécessité de renforcer la sécurité de proximité pour se rapprocher davantage du citoyen, considéré comme un «élément fondamental et un partenaire incontournable dans les systèmes de sécurité».

Le lieutenant-colonel Ababssa a également mis en exergue les efforts déployés par le Commandement de la gendarmerie nationale pour adopter les moyens scientifiques les plus modernes pour combattre le crime, dont les auteurs utilisent les technologies de communication et informatiques les plus sophistiquées. «Il s’agit également de renforcer l’Etat de droit basé sur le respect des droits de l’Homme et des libertés individuelles en intensifiant les rapports avec le citoyen», a-t-il ajouté. Concernant cette manifestation, le commandant du groupement territorial de la Gendarmerie d'Oran a indiqué que ces «Portes ouvertes» visent à consolider et à renforcer l’ouverture sur la société civile et les partenaires sociaux pour concrétiser le travail de proximité. Ces «Portes ouvertes», devant se poursuivre durant trois jours, visent à mettre en exergue les moyens techniques modernes utilisés dans la lutte contre le crime organisé, la cybercriminalité et la sécurité routière, ainsi que dans les campagnes de sensibilisation du citoyen pour le respect du code de la route. La cérémonie d’ouverture a été marquée par des exhibitions sur les missions des éléments des corps constitués comme la protection des personnalités, la sécurité routière, la lutte contre la criminalité, la maîtrise des armes et des arts martiaux.

Divers stands ont été consacrés à la présentation des activités des différentes unités, comme celles chargées de la protection des mineurs, des biens archéologiques, la protection de l’environnement, de la surveillance aérienne, ainsi que les équipes cynophiles. Plusieurs figures historiques, sportives et artistiques ont été honorées lors de cette manifestation, dont le défunt photographe de presse, disparu récemment, Karim Benhalima.