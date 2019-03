Le premier ministre devant les députés : Aucune tutelle sur le peuple algérien

l Le peuple algérien choisira « souverainement » son Président, le 18 avril prochain.

l 400 observateurs étrangers seront présents.

l Appel à la vigilance : il est relevé le caractère anonyme des appels à manifester, et le fait que des « parties étrangères commencent à s’agiter ».

l Le Gouvernement a une identité politique et veille à l’application du programme du président de la République.

l L'école doit être à l’abri des tiraillements politiques.

l L’État n’abandonnera pas la gratuité des soins médicaux.

l Le volume global du financement non conventionnel a atteint 6.556 milliards de DA, jusqu’au 31 janvier 2019.

l L'économie nationale continue à se développer, mais nécessite encore des réformes.

«Le peuple algérien choisira «souverainement» le 18 avril prochain son président de la République, réitérant son appel à la «vigilance» pour «préserver ce qui a été réalisé au cours de ces 20 dernières années grâce à la stabilité dont a joui l'Algérie». C’est ce qu’a indiqué le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, qui a rejeté, jeudi, dans ses réponses aux questions et observations des députés sur la Déclaration de politique générale du gouvernement, les tentatives d'exercer une quelconque tutelle sur les Algériens. Ouyahia a affirmé que «rien ne peut empêcher notre peuple de choisir souverainement le président de la République», insistant sur les garanties de «transparence» dans laquelle se déroulera l'élection présidentielle d’avril prochain.

Outre l'arsenal juridique mis en place et la Haute instance indépendante de surveillance des élections, le Premier ministre a, aussi, annoncé que pas moins de 400 observateurs étrangers de l'Union africaine, de la Ligue des Etats arabes, de l'Organisation de la coopération islamique, de l'ONU et de l'UE suivront le déroulement de cette élection. Après avoir souligné que le droit de manifester est garanti par la Constitution algérienne et que chacun est libre de son opinion, Ouyahia a mis à profit cette opportunité pour appeler, de nouveau, à la vigilance, relevant le caractère anonyme des appels à manifester et le fait que des «parties étrangères commencent à s'agiter». Rappelant, dans ce contexte, les graves dérives auxquelles avait donné lieu, pour la stabilité et la sécurité du pays, la grève politique à laquelle avait appelé en 1991 l'ex-Front islamique du salut (FIS). «L'opposition de certains à la candidature du président Bouteflika avait déjà commencé lorsqu'il avait brigué un troisième mandat» et n'a donc rien à voir avec son état de santé actuel, a indiqué le Premier ministre, non sans rappeler que le Chef de l'Etat, qui avait été victime d'un AVC en 2013, s'était porté candidat en 2014 et avait été plébiscité pour un nouveau mandat.

« Notre intention n'est guère de faire peur au peuple, quand bien même il pourrait être en désaccord avec le Gouvernement, mais la patrie vient avant tout», a-t-il souligné. Le Premier ministre a, d’autre part, appelé à mesurer le chemin parcouru ces 20 dernières années et à préserver les réalisations qui ont été accomplies, citant à titre d'exemple la relance de l'économie qui était sinistrée, l'éradication des bidonvilles et la construction de millions de logements.



« La vocation de la conférence nationale de consensus est non pas de servir le pouvoir, mais l’Algérie. »



«Il faut savoir que c'est la préservation de ces réalisations, la nécessité de continuer à progresser et de combler les lacunes qui subsistent qui ont amené le président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, à s'engager, s'il est réélu, à convoquer une conférence nationale de consensus dont la vocation est non pas de servir le pouvoir mais l'Algérie», a-t-il fait savoir, non sans ajouter que cette conférence débattra « de toutes les questions, et ce, sans tabous, à l'exception des constantes nationales, et permettra d'opérer un changement pacifique et consensuel dans l'intérêt de l'Algérie », a-t-il soutenu, précisant qu'elle aboutira à la « mise en place d'un gouvernement national de coalition et un amendement radical de la Constitution ainsi qu'une meilleure vision pour servir l'Algérie ».

Evoquant la politique économique de son gouvernement, M. Ouyahia a affirmé que, grâce à l'emprunt interne, le gel a été levé sur 2.000 projets de développement en matière d'éducation, de santé et de ressources hydriques, soit un montant de pas moins de 2.500 milliards de dinars. 1.500 projets relèvent du secteur de l'éducation nationale pour un total de 1.200 milliards de DA, 250 projets du secteur de la santé d'un montant de 70 milliards de DA, 110 projets du secteur des ressources en eau d'une valeur de 120 milliards de DA, ainsi que 60 projets du secteur de l'enseignement supérieur, d’une somme avoisinant les 10 milliards de DA, a-t-il précisé, non sans révéler, à cette occasion, que « le processus de levée du gel se poursuivra, durant les prochaines années, en fonction des moyens financiers de notre pays ».

Le Premier ministre a, également, indiqué que le gouvernement a une identité politique et qu’il veille à la mise en œuvre du programme du Président Bouteflika. «Le gouvernement a une mission qui consiste en la mise en œuvre du programme présidentiel, et il a une identité politique», a-t-il déclaré, avant d’indiquer que « notre identité politique est que nous sommes le gouvernement du Président de la République, avec nos différentes appartenances politiques, et nous sommes fiers de travailler sous sa conduite », a-t-il affirmé, non sans exprimer, au passage, sa volonté de transmettre un message d'espoir. «

L’économie nationale a continué, en dépit des difficultés financières, à se développer, mais nécessitait encore «un redressement et des réformes », a révélé M. Ouyahia, avant de souligner le fait que la politique de développement, en Algérie, ne s'est pas arrêtée, et ce, en dépit du recul des cours de pétrole, de 110 dollars en 2014 à 30 USD en 2016.



Le financement non conventionnel a atteint 6.556 milliards de DA en janvier 2019



Poursuivant ses propos, Ahmed Ouyahia a, également, tenu à annoncer que le montant des crédits accordés par la Banque d'Algérie au Trésor public a atteint, à la fin du mois de janvier dernier, la somme de 6.556 milliards de DA. Et de préciser, dans la foulée, que le volume du financement non conventionnel avait atteint 2.185 milliards de DA en 2017, puis 3.471 milliards de DA en 2018 et près de 1.000 milliards de DA en janvier 2019. Ces montants se répartissent, selon le même responsable, comme suit: 2.287 milliards de DA consacrés à l'assainissement des banques et des sociétés et 2.470 milliards de DA au renforcement du Trésor public pour faire face au déficit budgétaire, outre 864 milliards de DA destinés à la Caisse nationale des retraites (CNR). Dans ce même sillage, pas moins de 938 milliards de DA ont été affectés au Fonds national d'investissement (FNI), pour le financement de certains projets de développement, à l'instar de la réhabilitation des structures du complexe de phosphate et le programme de logements de l'AADL. Dans ce contexte, le Premier ministre a tenu à rassurer sur le fait que le financement non conventionnel n'induira aucune hausse de l'inflation, contrairement aux prédictions de certains experts.



« L’État n’abandonnera pas la gratuité des soins médicaux. »



L’intervenant a, par ailleurs, mis en exergue le fait que la gratuité des soins médicaux demeure «un principe sacré» pour l'Algérie, apportant ainsi « un démenti » formel sur ce qui se dit sur l'intention de l'Etat algérien d'abandonner ce principe. Dans ses réponses aux interrogations soulevées par les députés, M. Ouyahia a qualifié de « fausses, ces allégations », soulignant que, pour preuve, l'Etat continue de construire des Etablissements de santé publique à travers l'ensemble du territoire national. Il a également relevé que « malgré les manques constatés en matière de prestations de service et des équipements, cela ne doit pas semer le doute quant au principe sacré de la gratuité des soins pour les Algériens ». Et de rappeler les efforts consentis par l'Etat pour le secteur de la santé, indiquant, au passage, que la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH) a été dotée d'une enveloppe financière de 255 milliards de DA en 2018. Et ce, dans le but de faire face à la pénurie des médicaments. Ahmed Ouyahia a, dans le même sens, mis en avant les efforts de l'Etat en matière de prise en charge médicale du citoyen. Et ce, notamment à travers l'instauration de la carte «Chifa» qui a permis, a-t-il dit, d'assurer une couverture sociale à 39 millions d'Algériens sur les 41 millions d'habitants que compte le pays. Le Premier ministre a en outre fait savoir que 24 projets relatifs à la réalisation de différents types d’établissements hospitaliers sont actuellement au niveau du secrétariat du gouvernement, et leurs décrets seront signés au courant du mois de mars prochain, en plus de 10 projets de parachèvement de polycliniques.



L’école doit être à l’abri des tiraillements politiques



M. Ouyahia a aussi insisté sur la nécessité de préserver l'école des tiraillements politiques, en réaction à la polémique suscitée récemment sur la question de la prière dans l'enceinte des établissements scolaires. « Nous sommes tous musulmans et l'Islam est la religion de l'Etat. Nous veillons à préserver notre religion », a-t-il affirmé, non sans rappeler la nécessité d'épargner à nos enfants les tiraillements politiques. Et d’affirmer que les élèves en ont assez avec les perturbations et les grèves qui secouent l'école, soulignant qu'il devient «nécessaire de les laisser se concentrer sur leurs études. Il a, notamment, rappelé que l'Islam, qui est enseigné dans les différents cycles de l'éducation, « n'a pas besoin d'une nouvelle conquête en Algérie ».

Il a mis en exergue le fait que le pays, qui dispose de plus de 20.000 mosquées, va avoir la troisième plus grande mosquée au monde. Le Premier ministre a relevé que le pays compte des milliers d'imams, auxquels s'ajouteront 2.100 nouveaux qui seront recrutés cette année, non sans faire savoir que l’Algérie contribue aussi au financement de la Grande mosquée de Paris avec une enveloppe estimée à 1,5 million d'euros annuellement.

