Structures sanitaires à Constantine : Énormes potentialités

Un accord de coopération a été conclu entre l’association Santé, humanisme et innovation franco-algérienne (Ashifa) et la direction de la Santé et de la Population de la wilaya de Constantine, à l’issue de la mission médico-chirurgicale et scientifique au niveau du centre hospitalo-universitaire Benbadis et de l’établissement hospitalier spécialisé Sidi- Mabrouk, en vertu duquel des chirurgiens spécialistes affiliés à la première seront appelés à collaborer prochainement avec des cliniciens algériens, afin de prendre en charge certaines interventions chirurgicales dans plusieurs pathologies. À ce titre, le docteur Samir Benmakhlouf, gastro-entérologue hépatologue à l’hôpital de la Croix-Rousse de Lyon et médecin coordonnateur de l’association, a déclaré : « Au cours de notre séjour, nous avons eu des discussions avec la DSP, ainsi qu’avec les différents staffs médicaux avec lesquels nous avons collaboré, et maintenant que nous avons une idée précise des besoins en matière d’interventions chirurgicales, nous avons d’ores et déjà planifié une autre mission à la fin du mois avec notamment la venue de spécialistes en gynécologie et ORL ». De son côté, le docteur Yahia Mekki, directeur du VIR de l’université Claude Bernard de Lyon et secrétaire général d’Ashifa, s’est dit optimiste quant aux perspectives de coopération avec la DSP de Constantine, et ce, en considération des « énormes potentialités que recèlent les structures sanitaires de la wilaya », ce qui augure, selon lui, d’un « fructueux échange d’expériences et de pratiques entre les membres de l’association et leurs confrères exerçant au niveau local ». Pour rappel, la mission effectuée par Ashifa entre le 22 et le 28 du mois écoulé, entre dans le cadre de la formation continue dans le secteur de la santé et des échanges dans le domaine médical, avec comme principal objectif de développer les moyens pédagogiques, en plus de la pratique médicale sur le terrain dans plusieurs spécialités et selon les besoins exprimés par les praticiens du CHU Benbadis. Y ont pris part, entre autres, le Pr Mounia Benchaoui et le Dr Djaber Bellil, spécialistes en chirurgie laryngée endoscopique au laser, ainsi que le Pr Thierry Sheye, chirurgien infantile au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, lesquels ont effectué des actes de chirurgie, particulièrement sur des cas de malformations urinaires, de pathologies rhumatologiques et de cancers. Ashifa est une association basée à Lyon, qui a pour principal objet le développement des échanges d’expériences et de collaboration en priorité entre la France et l’Algérie dans le domaine de la santé, notamment médical et paramédical : soins, encadrement, formation, enseignement scientifique, recherche médicale et toutes activités en rapport avec la promotion de la santé incluant l’administration hospitalière.

Issam B.