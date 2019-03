Cancer : 30 accélérateurs de radiothérapie mis en service

Un total de trente accélérateurs de radiothérapie destinés à la prise en charge des malades atteints du cancer ont été mis en service, a annoncé, jeudi, le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière dans un communiqué. «L’Etat a renforcé et amélioré les prestations de radiothérapie à travers la mise en service de 30 accélérateurs au niveau national, outre les 10 accélérateurs relevant du secteur privé», a précisé la même source, ajoutant que 12 autres accélérateurs seront mis en service en 2019, dans les wilayas d’El Oued, Béchar, Adrar et Oran. Dans le même cadre, le ministère a décidé de renouveler les accélérateurs des Centres anticancéreux Pierre-et-Marie-Curie d’Alger (CPMC) et de Blida, et ce, à partir du budget du Fonds de lutte contre le cancer, dans le but d’améliorer la radiothérapie et l’accès des malades aux traitements précoces. Concernant la prise en charge des cardiopathies, la même source a rappelé que le ministère a doté les centres hospitalo-universitaires (CHU), Nafissa- Hamoud (ex-Parnet), Hassani-Issad de Beni Messous (Alger) et Tizi Ouzou de salles de cathétérisme à même de garantir aux malades des prestations de qualité en la matière.