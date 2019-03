CNAS : 88 milliards de DA versés aux hôpitaux en 2019

La Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) a versé courant 2019 un montant de 88 milliards de DA aux hôpitaux du pays pour la prise en charge des différents actes médicaux des malades, a indiqué, jeudi à Bechar, le directeur central du contrôle médical de la Caisse, le Dr Djamel Matari. «Ce montant est destiné à la prise en charge du financement des différents actes médicaux nécessaires aux malades à travers l’ensemble des hôpitaux du pays et a pour objectif l’amélioration et le suivi des différents processus de prise en charge médicale des malades», a précisé le Dr Matari, à l’occasion de la 7e rencontre régionale «CNAS-Médecins prescripteurs». «En 2018, ce montant était de l’ordre de 80 milliards de DA, c’est dire les efforts consentis par la CNAS qui tendent à contribuer à l’amélioration de la santé des assurés et des citoyens en général», a-t-il dit. Cette rencontre, à laquelle ont pris part les représentants de la CNAS, les praticiens de la santé (publique et privée) et les représentants de secteurs en rapport avec la santé et la prise en charge hospitalière des citoyens, a permis à l’assistance de débattre de questions liées au renforcement et à la modernisation de la prise en charge des malades et à la contribution de la CNAS à cette opération. Evoquant le contrôle médical, le directeur central du contrôle médical de la CNAS a expliqué qu’il consiste à donner des avis sur les prescriptions et actes médicaux relatifs à l’état de santé ou à la capacité de travail des travailleurs bénéficiaires de la sécurité sociale, en tenant compte de leur justification médicale et des droits aux prestations en matière d’assurance sociale, accidents de travail et de maladies professionnelles, tels que définis par la législation et la réglementation en vigueur. Cette rencontre a pour objectif aussi de permettre aux praticiens de la santé (publics et privés) de s’imprégner de la législation en matière de sécurité sociale et de se mettre au diapason de cette législation pour pouvoir contribuer à la prise en charge convenable des assurés et des malades, a indiqué, pour sa part, le directeur de l’agence CNAS de Bechar, Khatir Khenifi.