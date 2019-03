Oran : Réception prochaine de 5 nouveaux hôpitaux

Selon un état des lieux actualisé sur la situation du secteur de la santé dans la wilaya d’Oran, l’année 2019 verra la réception de cinq nouveaux hôpitaux dont celui des grands brûlés. Le fonctionnement de cette nouvelle structure spécialisée nécessitera un budget aussi important, à la hauteur de celui injecté pour sa réalisation, a-t-on souligné. Une fiche de besoins a déjà été élaborée et présentée à la tutelle, a-t-on ajouté. « Ce nouvel hôpital sera un acquis très important non seulement pour la population oranaise, mais aussi pour toute la région ouest du pays », a indiqué le wali d’Oran en marge d’une visite du chantier. Pour ce qui est de la nouvelle faculté de médecine qui, rappelons-le, est la plus grande du pays, sa réception et sa mise en fonction devraient intervenir avant l’ouverture de la prochaine rentrée universitaire. Sa capacité d’accueil est estimée à 10.000 places pédagogiques. Il faut savoir que le secteur de la santé dans la wilaya d’Oran sera renforcé, dans moins d’une année, par la réception d’autres dont des unités d’urgences médicales et chirurgicales et un institut spécialisé. En effet, il est prévu la réception d’un hôpital de 240 lits à Gdyel dont le taux d’avancement est de 80%. Un autre, d’une capacité similaire, actuellement en chantier à Sidi El Chahmi, devrait être livré au courant du premier semestre. Idem pour un autre établissement de 60 lits en cours de construction dans la commune d’El Karma relevant de la daïra d’Es Sénia. L’on saura, par ailleurs, que les gros œuvres du projet d’hôpital dont a bénéficié la commune de Oued Tlélat ont été achevés à 100%, contrairement aux VRD et CES dont les taux d’avancement ont atteint respectivement 5% et 10%. La structure dispose de 120 lits et son coût est estimé à 3.066.515.000 DA. Pour ce qui est de l’Institut des malades atteints du cancer (120 lits) en cours de réalisation dans la commune de Sidi El Chahmi, les gros œuvres ont atteint 95%, alors que les CES sont à 10%. Sa réception est prévue aussi au courant de ce semestre.

Outre ces hôpitaux, le secteur s’apprête à réceptionner une annexe du Laboratoire national des produits pharmaceutiques dont le financement s’élève à 360.000.000 DA, ainsi que de nouvelles unités d’urgences médicales et chirurgicales dont l’une au profit de l’hôpital d’El Mohgen et deux autres au profit de l’hôpital de Canastel et du service pédiatrique du CHU d’Oran. Il est aussi prévu la réception de deux nouvelles polycliniques à Mers El Hadjadj et à Haï Bouamama. Il y a lieu de savoir que de 2005 à 2009, la wilaya a vu la réalisation de 800 établissements hospitaliers et de proximité. Selon un ancien haut responsable, Oran est la seule wilaya où aucun projet n’a été gelé, en dépit de la crise financière. Les indices d’évolution du secteur font ressortir que le nombre de lits et personnel médical dans cette wilaya sont supérieurs aux moyennes nationales et proches des normes fixées par l’Organisation mondiale de la santé. L’on relève ainsi que la wilaya recense 4.090 lits et va recevoir 1.000 lits supplémentaires, ce qui portera ses capacités à 5.090 lits. Elle compte, par ailleurs, 50 cliniques privées et 670 hospitalo-universitaires toutes spécialités confondues.

A. S.