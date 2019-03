Campagne nationale de don de sang : une action humanitaire de solidarité

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mme Ghania Eddalia, a procédé, jeudi au siège de son département, au lancement d’une campagne nationale de don de sang. Intitulée «Solidaire par mon sang», cette importante opération entre dans le cadre des actions de solidarité initiées par le secteur, en vue de la participation des cadres du ministère et du personnel relevant du département de la Solidarité nationale. Dans son allocution prononcée à cette occasion, Mme Eddalia a relevé l’importance de cette opération humanitaire qui s’inscrit dans le cadre du programme de son secteur. « Le don de sang est un acte humanitaire et solidaire envers les personnes qui en ont besoin », a-t-elle souligné, précisant que cette campagne se déroule au niveau des différentes Directions de l’action sociale (DAS) à travers tout le territoire national. Poursuivant ses propos, la ministre a appelé les employés de son secteur, en premier lieu, et l’ensemble de la population à participer à cette campagne, tout en soulignant l’intérêt de multiplier ce genre d’initiatives au profit des malades. « Nous devons multiplier ce genre d’opérations pour alimenter l’Agence nationale du sang (ANS) en cette substance vitale», a-t-elle dit, ajoutant que le département de la Solidarité «œuvre pour la pérennisation de cette action humanitaire et de solidarité», a-t-elle soutenu. Pour sa part, le directeur de communication de l’ANS, Sofiane Kerri, a salué cette louable initiative du ministère de la Solidarité, qui est d’une grande importance pour des milliers de personnes qui ont cruellement besoin de cette substance ô combien vitale pour l’organisme de l’être humain. Il a, dans le sillage, fait savoir que cette campagne de don de sang, 2e du genre lancée par le ministère de la Solidarité nationale, s’inscrit dans le cadre du partenariat avec l’Agence, précisant que plus de 500 poches de sang ont été collectées durant la première opération organisée en 2018. Il a, dans ce sens, relevé l’intérêt des campagnes de don de sang organisées au niveau des établissements et entreprises publics et privés et celles organisées par des associations.

M. Kerri a, par ailleurs, souligné l’importance de sensibiliser davantage la population pour ancrer la culture du don de sang dans la société et optimiser, par la même, la collecte de sang au niveau national, faisant part d’une constante augmentation du nombre de donneurs enregistrée ces dernières années.

Il a, à ce propos, fait savoir que durant les six premiers mois de l’année 2018, pas moins de 290.000 poches de sang ont été collectées à travers les centres de transfusion. « Ces poches ont été collectées à hauteur de 69% auprès de donneurs volontaires, dont 25% sont des réguliers et 44% des donneurs occasionnels », a-t-il informé, invitant l’ensemble de la population âgée de 18 à 65 ans à répondre en masse à l’appel du don de sang. M. Kerri, qui a tenu à rassurer quant à la stérilisation du matériel de prélèvement qui est à usage unique, a indiqué que le don de sang permet le dépistage précoce de certaines maladies ignorées par le donneur.

Kamélia Hadjib