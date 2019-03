Hadj-2019 : Un coût estimé à 565.000 DA

Le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs a annoncé que le coût du hadj pour cette saison s’élève à 56,5 millions de centimes, tarif de transports compris, soit en hausse de 50.000 dinars par rapport à 2018. Selon l’Office national du Hadj et de la Omra (ONHO), les coûts du hadj et du billet d'avion seront payés en une seule tranche au niveau de la Banque d'Algérie et les services d'Air Algérie recouvreront leurs droits directement auprès de la Banque. Le ministre des Affaires religieuses avait indiqué auparavant que les négociations engagées par le secteur avec les opérateurs saoudiens ont été une «réussite», notamment en ce qui concerne le maintien des mêmes coûts d'hébergement, de restauration et d'autres besoins. Mais en dépit des efforts consentis et des résultats réalisés, les problèmes liés à la saison du hadj n'ont pas été entièrement résolus, avait reconnu Mohamed Aïssa. Le directeur de l'Office national du Hadj et de la Omra (ONHO) a rappelé qu’une délégation ministérielle s'est rendue récemment en Arabie saoudite pour examiner certaines questions relatives aux récentes augmentations des tarifs de transport à La Mecque et à Médine et affirmé qu'elle avait apporté des réponses «favorables», soulignant la réunion interministérielle tenue récemment pour l'examen de certains aspects relatifs au coût du hadj. Cette conférence de sensibilisation, première du genre, tend, selon Youcef Azzouza, à mettre en place un plan «unifié» à même de «valoriser» les différents efforts et initiatives dans le but de promouvoir l'organisation du hadj conformément aux orientations du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Ces programmes seront réalisés par les chefs de service et les chargés de communication au niveau des directions de wilaya des Affaires religieuses et des Wakfs, mais aussi via la caravane nationale du hadj et le Salon national du hadj, outre les différentes émissions et programmes radiophoniques et télévisés ainsi que l'action des mosquées consistant en la sensibilisation des hadjis. Pour rappel, l’organisation du hadj 2019, sera assurée par 44 agences de voyages retenues par la commission nationale permanente intersectorielle chargée de préparer la saison Hadj 2019. Une décision qui a été prise conformément aux recommandations du conseil interministériel, tenu le 30 octobre dernier, portant maintien du niveau de performance de la saison du hadj 2018 et encouragement des agences de tourisme à l'expérience avérée. Elle avait pour but «d’éviter» les erreurs et les dysfonctionnements enregistrés lors des années précédentes.

Cette décision n'est pas injuste à l’égard des agences touristiques actives sur le terrain car elles auront d'autres opportunités, notamment pour organiser le hadj VIP et prodiguer d’autres prestations, estime l’ONHO. Il a fait savoir à la fin que les rapports de la commission de contrôle et d’inspection relevant du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs sur le suivi des agences touristiques dans les Lieux saints et l’évaluation de leurs activités et performances avaient démontré que la saison du Hadj 2018 avait été «meilleure» comparée aux saisons précédentes.

Salima Ettouahria