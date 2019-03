projet de Parc industriel de Souamaâ : L’APW de Tizi Ouzou vote pour sa réalisation immédiate

L’Assemblée populaire de wilaya de Tizi-Ouzou, a voté jeudi dernier, une délibération portant «réalisation immédiate du parc industriel de Souamaa et indemnisation des occupants recensés dans le plan cadastral 2007/2009». Le vote a eu lieu lors d’une session extraordinaire qui s’est déroulée à l’hémicycle Rabah-Aïssat pour «l’examen de la situation du parc industriel de Souamaa». L’objectif de cette session portait sur le déblocage de ce parc industriel créé en 2012 sur une superficie de 327 ha et qui n’a pu être concrétisé suite à un problème d’indemnisation des occupants et exploitants de l’assiette, mobilisés qui se déclarent propriétaires de ces terrains. Dans son allocution d’ouverture, le wali Abdelhakim Chater, a rappelé que les occupants de l’assiette destinée à ce parc industriel ne disposent pas de documents prouvant leur droits sur les parcelles qu’ils occupent ou exploitent et par conséquent n’ouvrent pas droit à des indemnisations ou compensations. Le wali a également rappelé que ce parc industriel est doté d’une enveloppe financière de 932 milliards de centimes pour étude, aménagement et indemnisation de citoyens ouvrant droit en application de la réglementation en vigueur. Le P-APW, Youcef Aouchiche, a, quant à lui, rappelé que ce projet censé être une priorité essentielle pour le rattrapage de la situation du développement économique et social dans la wilaya, se retrouve malheureusement bloqué, malgré son caractère structurant et les appels incessants». Face à cette situation de blocage, l’APW a décidé d’agir par la prise d’une délibération sachant que «les délibérations de l’Assemblée populaire de wilaya sont exécutoires de plein droit, 21 jours après leur dépôt à la wilaya».

Cette même loi stipule que «si le wali juge qu’une délibération n’est pas conforme aux lois et règlements, il saisit le tribunal administratif territorialement compétent, dans les 21 jours qui suivent la délibération, pour constater sa nullité». La délibération vise à «donner une assise légitime aux pouvoirs publics pour agir et débloquer ce parc industriel dont la concrétisation bute sur un problème d’indemnisation des occupants du terrain qui lui a été réservé», a encore expliqué le P/APW. Après le vote de cette délibération et après vérification de sa conformité aux lois et règlements, il sera désormais du ressort des pouvoirs publics de définir les mécanismes à mettre en place pour son application, a-t-il encore précisé, rappelant que cette zone industrielle, une fois concrétisée, permettra la création de 150.000 postes d’emploi et une richesse estimée à des milliards de dollars.

Bel. Adrar