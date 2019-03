Marché du travail : Étudier les besoins régionaux

Les participants à l’atelier national sur «le rôle des organisations patronales dans la concrétisation des objectifs de développement durable» clôturé jeudi dernier à Ali Mendjeli (Constantine) ont appelé à la création d’observatoires locaux et régionaux pour étudier les besoins du marché du travail. La raison d’être de ces observatoires sera de suivre la dynamique de changement et les évolutions techniques et internationales pour les présenter dans des séminaires et divers supports médiatiques, a précisé le secrétaire général du bureau de wilaya de la Confédération algérienne du patronat, El-Hamel Merniz. Il a également souligné la nécessité de consolider la coopération entre les diverses entreprises publiques et privées des secteurs économiques, touristiques et agricoles et de mettre en rapport enseignement, formation et besoins du marché de travail.

Il a également plaidé pour une stratégie qui fixe des objectifs à court et long termes pour satisfaire les besoins du marché de l’emploi. Les participants à l’atelier, tenu à l’initiative de la Confédération algérienne du patronat, ont mis l’accent sur l’importance de la mise en conformité avec les normes arabes et internationales et des conventions qui consolident le dialogue social outre l’adoption de législations nationales cohérentes avec les normes arabes et internationales. Ils ont également recommandé de renforcer le rôle de l’enseignement et de la formation dans la concrétisation de la culture de travail libre, conforme aux principes de développement durable afin de contribuer à parfaire les performances professionnelles des travailleurs. Lors de l’ouverture mercredi dernier de l’atelier, le directeur général de l’Organisation arabe du travail, Mohamed Chérif, a indiqué que l’Algérie enregistre actuellement une baisse «sensible» du taux de chômage estimée à moins de 10%, selon les statistiques des organisations arabes et internationales.