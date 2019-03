Coopération Algéro-Italienne : Intensifier les rencontres d’affaires

«L’agroalimentaire, moteur de croissance en Méditerranée : réalité, défis et opportunité», a été le thème d'une journée d'étude organisée, la soirée de mercredi dernier à l’hôtel Sofitel, par l’ambassade d’Italie en Algérie, l’Agence italienne pour la promotion du commerce extérieur (ICE) et le club d’affaires algéro-italien. S’exprimant, à cette occasion, l’ambassadeur d’Italie, M. Pasquale Ferrara, a souligné que «cette rencontre a constitué un espace idoine pour la présentation de l’expérience italienne, et d’examiner les opportunités qu’offre le secteur agro-alimentaire pour le développement des initiatives conjointes entre les entreprises des deux pays». Cet événement, a-t-il ajouté, «représente également une importante opportunité pour discuter d’un secteur particulièrement pertinent en tant que moteur de croissance». «Le débat et l’échange d’opinions avec des experts ont offert une excellemment occasion de stimuler le dialogue et l’attention autour d’un thème d’intérêt prioritaire pour l’Algérie et l’Italie», dit M. Ferrara, estimant que le fait que l’Italie est leader dans le domaine de l’agroalimentaire, son expérience va, sans nul doute, aider les entreprises algériennes dans leur développement et leur croissance. Le diplomate n’a pas manqué d’afficher sa volonté de renforcer le partenariat, surtout économique, indiquant que «notre souhait est de travailler ensemble pour améliorer les relations qui existent déjà, mais qui ne sont pas à la hauteur de l’importance d’un pays comme l’Algérie, qui est considéré par l’Italie comme un pays stratégique en Afrique, notamment dans le Maghreb». Il a rappelé, à ce propos, que l’Italie est le premier pays commercial de l’Algérie où le volume d’échange commercial a dépassé, en 2018, les huit milliards de dollars, tout en insistant sur la nécessité de développer davantage l’investissement industriel pour dépasser l’étape des échanges commerciaux. Le diplomate a estimé que la création l’année passée du conseil d’affaires algéro-Italien constituera un moyen primordial pour mettre ensemble les entrepreneurs de deux pays afin de créer des entreprises conjointes. Appuyant ses dires, il a cité, à titre d’exemple, l’entreprise italienne Inalca qui a investi dans l’agro-alimentaire en Algérie, notamment dans la production industrielle de la viande. M. Ferrara a insisté sur la nécessité d’instaurer un climat de confiance, et cela, a-t-il dit, «à travers l’intensification des rencontres entre les hommes d’affaires des deux pays». En réponse à une question de savoir le nombre des entreprises italiennes qui ont pris part au Salon de l’agroalimentaire, qui se déroule actuellement à la Safex, il a indiqué qu’il est de l’ordre de 114 entreprises. «Cette importante participation est un signal fort de la volonté de nos entreprises à investir davantage en Algérie», a-t-il ajouté.

Makhlouf Ait Ziane